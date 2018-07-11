抽水機備戰 山區防土石流

2018年07月11日 04:11 中國時報 葉德正 、吳岳修、 譚宇哲 、 葉書宏 、 王揚傑 ／綜合報導 、吳岳修、／綜合報導

防範颱風帶來豪雨，新北市烏來區覽勝大橋進行預防性封堵。（葉書宏翻攝）

瑪莉亞颱風來襲，新北市南部山區包括三峽、烏來、坪林、石碇、新店、深坑預估雨量將達300到500毫米，恐達到土石流黃色警戒，市長朱立倫出國返台班機取消，副市長李四川視察各地工程，全市82座抽水站、335台抽水機組已完成測試，25處易積淹水地區也已預布移動式抽水機，全力抗颱。

冒險觀浪警消開單

天氣風險公司分析，瑪莉亞10日傍晚接觸新北市東側陸地，11日凌晨10級風圈通過，預計上午11點台灣本島脫離暴風半徑，影響新北市最劇烈時間為周二傍晚起至周三上午。

儘管全面警戒，仍有遊客到海邊觀浪戲水，警消10日開出157件勸導單、勸離174人，籲民眾颱風期間勿從事海邊活動。

漁業處也公告管制28個漁港，民眾勿進入港區範圍，海上作業漁船入港避風，野柳、石門、福隆等18處小型漁港，因駁區靜穩度不足，船員一律上岸避風。

淡海輕軌補強護欄

淡水台2線逢淡水河大潮，金色水岸部署500個沙包，防海水倒灌；八里公所在中山路設置抽水機待命，並準備1800個沙包供民眾領取；淡海輕軌首度面臨颱風挑戰，捷運工程局淡海工務所主任涂貫迪表示，補強軌道周邊護欄並撤離鋼橋施工機具。

台大天災中心分析報告指出，新店屈尺頂石厝一帶右岸較低，容易淹水，烏來區信賢、忠治及福山等地區，須防土石流發生。

疏散原民部落450人

土石流潛勢溪保全住戶1617戶3981人，市府已通知各公所做好準備；原民局也疏散新店溪州部落、小碧潭部落，與鶯歌南靖部落、福爾摩沙部落共450人。

李四川表示，因颱風移動快速，涉及開放路邊紅黃線及學校停車的部分，請相關局處要求停在堤外的車輛盡速移開。

(中國時報)