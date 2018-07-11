預防第一 5山區急撤858人

颱風來襲，復興區住在土石流危險區67歲陳姓老翁因不便行走，大溪警方乾脆背著老翁撤離。（賴佑維翻攝）

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中國時報
／綜合報導
南庄鄉長賴盛為與警方到部落協助預防性撤離居民，部分安置在市場。（陳慶居翻攝）
新竹縣警、消前往尖石鄉、五峰鄉山區，預防性撤離洗腎、長照、孕婦等需醫療資源的民眾。（莊旻靜翻攝）

中颱瑪莉亞直撲北台灣，桃園市大溪、復興區，新竹縣尖石、五峰鄉及苗栗南庄10日緊急預防性撤離居民，共撤離858人。另外陳姓民眾一行9人9日攀登復興區塔曼山，因颱風來襲下山卻迷路，所幸10日凌晨經警消引導下山。

桃園市復興區公所10日緊急撤離土石流潛在危險戶居民，在大溪警方、消防隊員協助下，大溪、復興共撤離552人，分別前往學校、活動中心、教會等地避難。復興區住在土石流危險區67歲陳姓老翁因不便行走，大溪警方乾脆背著老翁撤離。

大溪暖警 背老翁避難

新竹縣政府10日宣布一級應變中心開設，各單位全力防颱，警、消10日前往山區，預防性撤離洗腎、長照、孕婦等居民。副縣長楊文科指出，五峰鄉、尖石鄉位於山區，要慎防瞬間大雨超過300毫米帶來的危險，新竹後備指揮部配合進駐131名兵力協助救援，另外橋梁監測系統同時啟動。社會處長李國祿指出，各鄉鎮公所收容所共153處，其中五峰鄉4處可容納310人、尖石鄉18處1120人，目前罐頭、奶粉、泡麵有2至14日儲備糧食。

新竹縣消防局、警察局10日前往五峰鄉、尖石鄉預防性撤離，包含2鄉洗腎個案37人、長照個案39人及孕婦13人應撤離人數42人，機構安置35人，共撤離236人，其餘依親、持續勸離。

妥善安置 備儲糧應變

苗栗縣南庄鄉公所預防性撤離鹿場、鹿山及鹿湖部落居民。鄉長賴盛為在南庄警方與消防等單位協助下，10日下午2時30分鐘啟動撒村機制，2個小時後順利達成任務，勸導後撤離70人。

賴盛為與公所人員進入部落，頭份警分局南庄分駐所長林敬堯、東河所長根世雲、陸家所長高耀芳與消防分隊，先開巡邏車在部落廣播請村民立即撤離，少數不願配合的也經勸導後撤離，各部落共撤離居民70人，其中30人安置在南庄市場活動中心，其他則住市區房子或暫時依親。

(中國時報)

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