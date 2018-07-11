五權站新動線 搭火車更方便

2018年07月11日 04:11 中國時報 盧金足 ／台中報導 ／台中報導

台中鐵路高架捷運化計畫如火如荼進行，總進度達95.24％，將於10月完工。台中市交通局10日表示，為增加五權車站的交通動線便利性，已規畫公車路線及計程車招呼站，設置372格自行車位，搭乘火車更方便，且該車站設計如美術館，候車民眾可欣賞美麗畫作，成為台中市區新的交通景點。

站體有如美術館

交通局長王義川表示，台中鐵路高架捷運化第二階段，新增五權等5座通勤車站，其中位在建國南北路與三民路一段路口的台鐵五權車站，啟用後的搭乘需求勢必很高，如依原來周邊行車動線，復興路南側必須繞道五權路或美村路才能到達，恐降低搭乘意願。

經市府評估後，進行復興路分隔島打除工程，增設交通號誌及調整路口標誌標線等配套措施，民眾直接由高院路銜接三民路直達五權站，不需再繞道，再透過複合式大眾運輸網政策，捷運加上鐵路及公車路網，有效連結五權車站周邊整體交通路網。

直達不需再繞路

王義川說，最近很多民眾經過建國路及三民路，看到台鐵五權車站逐漸完工的樣貌，車站入口墩柱大幅花卉畫作彩繪亮相，大為驚艷，廣場地坪鋪貼傳統台灣味的幾何式圖像，售票大廳天花板融入色彩繽紛版畫，車站地板以棋盤黑白格呈現，月台雙側欄杆裝置國美館館藏作品。

台中鐵路高架捷運化，除將舊有5座車站高架化，更由北到南增設栗林、頭家厝、松竹、精武及五權5座通勤車站，完成後平均2公里就有1座車站，搭乘火車更方便。

(中國時報)