林玉山70年壁畫 啟動修復

2018年07月11日 04:11 中國時報 呂妍庭 ／嘉市報導 ／嘉市報導

嘉義市慈龍寺至今仍保有藝術家林玉山所繪傳統水墨壁畫，目前已知該處溼壁畫是林玉山生平唯一在宗教建築本體所做的繪畫作品，被埋沒67年後，才為世人所知，去年更被指定為嘉義市一般古物，10日在溼壁畫啟動修復儀式上，慈龍寺董事長林亮光自嘲，因廟方沒那麼多錢大肆整修，否則珍貴的全民資產恐怕都消失了！

唯一在宗教建築作品

林亮光說，慈龍寺1949年完工，由附近鄰里居民出錢出力所興建，當時林玉山就住在廟的旁邊，為盡一分心力，廟宇彩繪由他負責，總共繪製了5幅的「溼壁畫」。

林亮光感嘆，可惜大師經典之作埋沒了60多年，直到3年前林玉山兒子，故宮前副院長林柏亭帶著學者和記者造訪見證，溼壁畫才公開並受關注，之後台南藝術大學古物維護系助理教授邵慶旺帶著團隊造訪，無償協助維護和科學檢測，去年8月才有機會被指定為一般古物。

指定為嘉市一般古物

邵慶旺說，在慈龍寺內的溼壁畫，是林玉山唯一畫在宗教建築的作品，經過70年的香火煙薰、白蟻蛀蝕等，部分壁畫出現褪色及煙燻，加上慈龍寺是現今難得一見的竹編泥牆結構，《八駿馬》因地震破損嚴重，經市府提報文化部，已獲核定200萬元補助款，昨正式啟動修復，預計明年8月就能再現風華。

邵慶旺強調，團隊會以恢復原有壁畫風貌為目標，未來也會舉辦3場教育推廣課程，讓民眾了解文化資產如何保存，同時為維護慈龍寺既有結構，近日已請結構技師來勘查，有必要會透過專案申請補強老廟宇的結構安全性，雙管齊下，國級溼壁畫才能永久保存下來。

(中國時報)