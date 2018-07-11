屏東承租養殖戶 盼能合法化

2018年07月11日 04:11 中國時報 謝佳潾 ／屏東報導 ／屏東報導

瑪莉亞颱風來勢洶洶，屏東沿海一帶養殖戶不敢輕忽，就怕大雨又來肆虐魚塭，而屏縣府雖創全國首例推出養殖保單，但約7成養殖戶因未領合法養殖登記證而無法申請，且他們多數為「無奈的承租養殖戶」，因漁塭主不願界定重劃土地，只好自我承擔風險。

漁塭主不願土地重劃

屏東縣養殖漁業發展協會總幹事陳右穎指出，林邊、佳冬、枋寮一帶有5大合法養殖漁業生產區，但因未全面土地重劃，導致合法區內有未領取合法養殖登記證的養殖戶，如枋寮的「未合法養殖戶」就約占4成，而目前國內養殖法未過，所以無法可究責，但衍生的問題也無從可解。

陳右穎說，養殖戶未領取合法登記證，就無法申請任何政府政策補助，如災損、節能水車、養殖保單等，而漁保雖可申請但費用卻高出很多，另為防颱加高漁塭也得自費，這一切聽來似乎合理，但回頭探究「非法」原因，就覺得不盡合理了。

他說，現在許多養殖戶都是「承租戶」，他們何嘗不想要取得合法登記證享有福利，但多數漁塭主不願界定土地重劃，導致承租人只能自我承擔所有風險，因此，盼縣府能協助這些無助的承租養殖戶，若能設立專法將養殖漁業生產區內的養殖戶全面合法化，可望有效解決問題。

養殖協會盼設立專法

他強調，養殖戶拿不到合法登記證，不僅在政府政策上吃虧，連民間資源也有很大的損失，如產銷班、合作社他們都無法加入，這也會連帶影響到產銷問題。

屏縣府農業處表示，先前有向漁業署建議類似專案，但卡在土地、個人權益等複雜問題，實在難以施行，但農業處能理解承租戶的痛苦，會繼續設法幫忙。

(中國時報)