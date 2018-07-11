屏東承租養殖戶 盼能合法化

屏東縣養殖漁業發展協會總幹事陳右穎盼縣府能協助無助的承租養殖戶，設立專法將養殖漁業生產區內的養殖戶全面合法化。（謝佳潾攝）

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中國時報
／屏東報導

瑪莉亞颱風來勢洶洶，屏東沿海一帶養殖戶不敢輕忽，就怕大雨又來肆虐魚塭，而屏縣府雖創全國首例推出養殖保單，但約7成養殖戶因未領合法養殖登記證而無法申請，且他們多數為「無奈的承租養殖戶」，因漁塭主不願界定重劃土地，只好自我承擔風險。

漁塭主不願土地重劃

屏東縣養殖漁業發展協會總幹事陳右穎指出，林邊、佳冬、枋寮一帶有5大合法養殖漁業生產區，但因未全面土地重劃，導致合法區內有未領取合法養殖登記證的養殖戶，如枋寮的「未合法養殖戶」就約占4成，而目前國內養殖法未過，所以無法可究責，但衍生的問題也無從可解。

陳右穎說，養殖戶未領取合法登記證，就無法申請任何政府政策補助，如災損、節能水車、養殖保單等，而漁保雖可申請但費用卻高出很多，另為防颱加高漁塭也得自費，這一切聽來似乎合理，但回頭探究「非法」原因，就覺得不盡合理了。

他說，現在許多養殖戶都是「承租戶」，他們何嘗不想要取得合法登記證享有福利，但多數漁塭主不願界定土地重劃，導致承租人只能自我承擔所有風險，因此，盼縣府能協助這些無助的承租養殖戶，若能設立專法將養殖漁業生產區內的養殖戶全面合法化，可望有效解決問題。

養殖協會盼設立專法

他強調，養殖戶拿不到合法登記證，不僅在政府政策上吃虧，連民間資源也有很大的損失，如產銷班、合作社他們都無法加入，這也會連帶影響到產銷問題。

屏縣府農業處表示，先前有向漁業署建議類似專案，但卡在土地、個人權益等複雜問題，實在難以施行，但農業處能理解承租戶的痛苦，會繼續設法幫忙。

(中國時報)

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