瑪莉亞襲台 花蓮吹焚風飆40度

花蓮10日吹起爆熱焚風，最高溫達40.3度。（張祈攝）

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中國時報
／綜合報導

瑪莉亞颱風來襲，全台戒備強風豪雨，但花蓮不但全天無雨，甚至還吹起焚風，花蓮天祥自動站測得最高溫40.3度。但為提防颱風可能帶來的影響，民眾頂著烈陽做防颱工作，警方也在中午後陸續進入山區撤離民眾，公路部分也陸續實施預防性封路。

中央氣象局花蓮氣象站主任譚廉指出，受到強颱背風沉降作用影響，花東縱谷才會出現焚風，花蓮最高溫為下午2時40分天祥自動站測得40.3度，再來是下午3時10分在和中自動站測得的38.2度。

公路部分，台9線蘇花公路、台8線中橫公路大禹嶺至太魯閣區域、台8線往谷關方向，梨山至大禹嶺85公里至112公里，昨晚6時起全線只出不進，晚間8時起全面封閉。

鐵路部分，東部幹線台北花蓮往訪車次，對號列車自昨下午6時以後全面停駛，花蓮往返台東、高雄班次則維持正常行駛，區間列車則視風雨情形機動行駛；航空部分，台北花蓮航線左起停班兩天，香港花蓮航線則取消10日航班。

宜蘭縣昨嚴陣以待，在颱風侵襲前相關單位完成全面檢視各抽水站的運作狀況，國軍也事先調派167名兵力提前進駐可能發生淹水等災情的地區，蘇花改則配合舊蘇花公路封閉，啟動蘇花改路段交通疏導應變機制。

宜蘭昨率全國之先宣布下午3點起停班、停課，陳金德晚間在主持防災會議時也特別做出說明，雖然10日下午宜蘭地區尚未達到停班停課標準，但身為縣長首要考量的是如何能將災害降至最低，提前兩小時停班停課目的在「防災」，無關風雨。

(中國時報)

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