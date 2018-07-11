鐵道自行車 迎接颱風試煉

2018年07月11日 04:11 中國時報 陳慶居 ／苗栗報導 ／苗栗報導

全台唯一的苗栗RailBike鐵道自行車，正在試運轉階段，中颱瑪莉亞來勢洶洶，防颱作為也不一樣。業者10日將其中18輛自行車，集中舊山線勝興火車站南側的二號隧道，利用煞車等多重方式固定，避免受到災損。另2輛則固定在隧道外的軌道接受強風豪雨測試，結果將作為日後防颱參考。

三義舊山線鐵道自行車業者，10日一早就帶著三角木檔板和繩索，加強固定軌道上的鐵道自行車。業者表示，為了做好防颱措施，要把1台約1.5噸重的車輛，5台連結成排，除了增加重量到7.5噸外，接著開進二號隧道內躲避颱風可能帶來破壞力。

業者游志勇表示，已陸續將鐵道自行車移置到隧道內，可預防颱風侵襲山頂土石崩塌或樹木傾倒壓壞自行車，目前總數20輛，其中18輛會移進隧道，另外2輛接受颱風測試，了解可能遭受多大的破壞，作為日後安全措施參考。

面對颱風來襲，防颱的措施絲毫不敢馬虎，除了開進山洞外，還以連結器串連車輛、加置輪檔和繩索，還有斷電後的剎車系統，加總共有5道防線，希望萬無一失。

苗栗地區昨天上午無風無雨，還是有許多遊客慕名到勝興站，他們為閃避颱風刻意將行程安排在中南部，可惜此行也只能夠目送鐵道自行車移進山洞，有的也爭取時間拍照留念，也算開了眼界。

(中國時報)