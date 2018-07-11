防颱 魏明谷視察鹿港抽水站

彰化縣長魏明谷（右三）10日下午至舊鹿港溪排水視察。（謝瓊雲攝）

友善列印
中國時報
／綜合報導

防颱總動員，因應瑪莉亞颱風可能帶來豪雨成災，彰化縣長魏明谷、鹿港鎮長黃振彥10日至鹿港出海口視察抽水站，再到舊濁水溪、公會堂等低窪處關心抽水機預布情形；台中市水利局也備妥3萬包沙包、248部抽水機等器材，盼將災害降到最低。

魏明谷指出，上周豪雨遇上滿潮，鹿港溪滿水位，導致積水抽不出去；這次瑪莉亞來襲、沒碰到大潮，將全力防堵大雨造成公會堂、鹿港市區淹水。縣府經管的4座大型抽水站、3座閘門式抽水機及47部大型移動式抽水機，已完成試運轉。

台中市水利局長周廷彰說，中市29區公所已於9日開始發放沙包，民眾可到離住家最近的區公所憑身分證或駕照免費領取沙包；領取數量為每戶10包、公寓大廈及工商行號30包。

水利署第四河川局表示，南投縣信義鄉東埔6鄰道路修復工程，已請南投縣府及鄉公所督促廠商趕工及做好防汛措施，蓋上帆布防止地面水入滲造成基礎或坡面掏刷破壞等，全力防範災害。

曾在卡玫基颱風時淹水嚴重的台中市烏日區前竹里，10日傍晚正式啟動自主防災隊，針對颱風走向及可能帶來的危害預作準備。因再過半個月就是大里、霧峰區龍眼產季，擔心颱風危害未成熟的水果，果農也忙著做防颱準備工作。

強颱「瑪莉亞」來勢洶洶，日月潭「豬哥坪農場」負責人蔡福隆表示，看颱風路徑，這次侵襲南投縣的機率不高，但為防萬一，該綁緊的、該補強的，就動手作一下；為防止風雨後作物發生疫病，也噴了消毒劑求心安。

(中國時報)

鐵道自行車 迎接颱風試煉 悶!拿100分竟落榜南一中

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。