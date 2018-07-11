悶!拿100分竟落榜南一中

2018年07月11日 04:11 中國時報 曹婷婷 ／台南報導 ／台南報導

台南區高中免試入學及特招分發10日公告錄取結果，台南一中免試最低錄取分數100分、南女98分，特招南一中68分、南女126分，但後甲國中卻有一名考生免試100分，礙於無競賽成績，與南一中擦肩而過，成遺珠之憾。

今年台南區免試報名人數1萬2401人，錄取1萬1692人，特招則錄取639人，合計分發錄取1萬2331人，傳統明星高中仍是學生首選，幾乎都滿招，但少部分學校缺額仍多，統計分發完成尚有4466名缺額，但已較去年6907人大幅減少。

台南免試入學採取多元比序，鼓勵學生可以多元發展，但這幾年還是不乏滿分卻未能錄取第一志願的遺珠之憾。後甲國中今年就出現一名考生免試入學成績5A、作文4級分，總成績100分，也達到南一中免試入學100分門檻，不過，卻在多元比序的序位中，該生吃虧在並無競賽成績分數，最後未能如願進入南一中。

校方強調，該名考生免試入學後，原本自評可上第一志願，因此，也未再報考特招，面對未能錄取南一中這個結果，雖錯愕也遺憾，但校方也鼓勵該生抱持即使無法考上第一志願，未來高中3年仍可爭取好表現，大學再拚一次。

補教業者表示，今年南一中特招最低分數68分，南女英語加數學最低錄取126分；至於免試則有考生98分憑競賽分數考上南女，台南一中則必須100分才有機會，但也有考生因無多元表現而失利。

教育局指出，台南區以第一志願序錄取學校者超過9成，以前3志願序錄取學校更達99％以上。教育局指出，缺額多的學校仍可依據「高級中等學校辦理免試續招審查原則」辦理續招，相關資訊將於7月27日前統一公布於教育部免試入學續招資訊網。

(中國時報)