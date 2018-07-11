高雄港埠旅運中心 明年底完工

2018年07月11日 04:11 中國時報 劉宥廷 ／高雄報導 ／高雄報導

耗資45億元的高雄港埠旅運中心堪稱亞洲新灣區重大建設之一，5年前動土開工，10日舉行上梁典禮，工程進度現已達50%，預計明年底完工；屆時可同時停泊2艘國際級觀光郵輪，尖峰小時可服務通關郵輪旅客逾2500人，另海岸觀景平台開放民眾登台眺望高港風光，成港都新地標。

位處高市亞洲新灣區內、座落在高雄港19、20號碼頭的高雄港埠旅運中心為地下2層、地上15層，鋼構金屬帷幕的流線造型建築物，總樓地板面積約8萬100平方公尺，大樓主體空間包括辦公空間、旅客入出境空間、聯合服務櫃台、登船廊道及其他服務空間等，也將設置免稅商店、餐飲空間和觀景平台，提供民眾休憩和眺望高港美景的絕佳視野。

臺灣港務公司董事長吳宏謀表示，港埠旅運中心工程斥資台幣45億，未來將與周邊的高雄展覽館、海洋文化及流行音樂中心等設施串連，可滿足民眾對海港水岸的需求，加上輕軌C9與高捷連結路網，讓搭乘國際郵輪出入的旅客，不僅能感受海港之美，更能體驗港都便利。

「港埠旅運中心完工可服務停泊17至21號碼頭的客運船舶！」該段碼頭長度730公尺、水深10.5公尺，可滿足船長361公尺、船寬66公尺及滿載吃水深9.15公尺的22.5萬總噸大型郵輪；而這類郵輪載客5400名、船員2400名，單一服務窗口，提供完整港務客運服務，尖峰小時可服務旅客人數提升至2500人。

(中國時報)