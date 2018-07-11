北市停班 勞動局籲給全日薪

2018年07月11日 04:11 中國時報 林縉明 ／台北報導 ／台北報導

強颱瑪莉亞直撲台灣，北部首當其衝，北北基昨（10日）上午宣布，下午4時起停班停課，等同提前1、2小時下班，外界關切薪資計算問題，北市勞動局長賴香伶昨受訪表示，一旦停班視同無提供勞務，雇主可不必給付未上班薪資，但勞工出勤時數長，呼籲雇主照給全日薪；此外，若因需求被要求加班，雇主須支付加班費。

過去曾因強風豪雨導致工地鷹架倒塌、吊臂掉落等情形，為避免颱風造成傷害，北市勞動局於颱風來襲前加強工地勞檢，項目包括確認鷹架是否固定、防塵布有無綁緊、圍籬是否固定等。

賴香伶昨親自帶隊前往松仁路一處工地稽查，針對颱風假薪資問題，賴香伶說，一旦宣布停班停課，勞工依正常上下班時間出勤，薪資不受影響，若提前下班，雇主確實可不支付未工作時段薪資，但考量勞工出勤時數長，希望雇主全額發薪。

賴香伶強調，勞工若於停班停課期間工作，因屬於正常工作時間，沒有換休問題，雇主須照常發薪，若工作時數超過原上班時間，雇主應比照勞基法給予加班費，並提供回程運具或津貼。

北市勞檢處長江明志指出，截至昨日完成20處工地與7座塔吊勞檢，其中，通知改善9項次、停工2項次、移請勞動局裁處5項次，部分工地甚至出現多處不合格，最嚴重疏失是鷹架下拉桿未處理，恐造成職安疑慮，將依法開罰3萬至30萬元。

(中國時報)