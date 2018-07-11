基北區高中免試 錄取率98.9％

2018年07月11日 04:11 中國時報 吳堂靖 ／台北報導 ／台北報導

基北區高中107學年度免試入學與特招考試分發入學，10日公告錄取名單，今年總計報名人數為38765人，其中一般生37759人、特殊生1006人，基北區免試入學共錄取38344人，另特招考試分發入學錄取人數為104人。

北市教育局表示，本次免試入學分發超額比序延續106學年度，採總積分108方案，選填前五志願即獲錄取者計有98.9％，未獲錄取者418人。另本次免試入學增額錄取共有39校、110人，各校（科）增額錄取人數皆在9人以下，並無大量增額情形。

「從小是爺爺耐心的緊盯功課，如今考上第一志願，最想感謝的人就是爺爺！」萬華國中羅定棋今年以36分滿級分、作文滿分的傲人成績，順利考取建中，他表示，有目標就全力以赴，不畏艱難的學習態度，讓他成為此次免試入學結果，最受矚目的案例之一。

羅定棋開心表示，從小寫作業都是由爺爺在旁邊耐心指導，且學校也提供課後輔導，非常感謝家人及老師的支持，羅定棋也大方分享讀書方法，他表示，從錯誤中學習是最大關鍵，檢討題目後再自行延伸，課餘也會拉小提琴、閱讀科普雜誌紓壓。

教育局表示，本次各校錄取名單於今日上午11時公告於各招生學校網頁及校門口外，學生可自行至基北區高中免試入學委員會網站查詢https://ttk.entry.edu.tw，不另行寄發錄取結果通知單。

(中國時報)