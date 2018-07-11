瓦斯行員 業務過失致死罪起訴

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中國時報
／台中報導

台中市逢甲商圈在2017年間發生便當街氣爆，造成3死13傷，台中地檢署調查，瓦斯行員工林坤榮送瓦斯到心齋橋餐廳，將瓦斯瓶撞落地下室並造成瓦斯外漏，啟動工業用電扇要吹散瓦斯，電器火花引發爆炸，10日依業務過失致死罪起訴林男。

54歲林坤榮受雇於大雅路1家瓦斯行，當天開小貨車載瓦斯桶鋼瓶送西屯區西安街的「心齋橋咖啡餐廳」廚房更換瓦斯，他抬起空瓦斯桶時不慎撞倒在旁使用中的2個瓦斯桶，傾倒滾落到地下室，造成大量瓦斯外洩。

林男到地下室找到掉落瓦斯桶並關閉安全閥，再搬到餐廳門口暫放，餐廳現場已瀰漫濃濃瓦斯味，林男緊急打電話回公司回報老闆張晏銓，並拿餐廳小電風扇到地下室，插電啟動運轉，企圖吹散外洩瓦斯，再補送進3桶裝滿20公斤的瓦斯桶進餐廳廚房。

張在中午12時多開小貨車送來工業用電風扇到場支援，林男在地下室將工業用電風扇插上電源並啟動。沒想到，工業用電風扇運轉產生火花引爆起火，轟然爆炸火勢猛烈延燒，現場火舌竄燒，8間建物受波及，便當街面目全非，共造成3死13傷。

檢方認為，林男更換瓦斯桶應注意相關事項及瓦斯漏逸時的排解處理，不慎撞倒瓦斯桶造成瓦斯外洩後，先後在瓦斯漏逸的地下室啟動小電風扇及工業電風扇，還補進3桶新瓦斯鋼瓶桶，造成嚴重死傷，偵結後將林男依業務過失致死及準失火罪等起訴。

(中國時報)

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