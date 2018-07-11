菱角季來了 農憂福壽螺肆虐

俗稱金寶螺的福壽螺是外來物種，在溪流、溝渠、池塘等水系大量繁殖，對稻作危害不小，連菱角田也淪陷，農民隨便一撿就是一盆。（莊曜聰攝）

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中國時報
╱台南報導

日前雨勢解決短缺的水源問題，台南官田菱角田用水總算不虞匱乏，今年種植總面積上看300公頃，居全台之冠，四處都能看見水田欣欣向榮的景象，但農民仍然憂心忡忡，因為福壽螺的肆虐，對菱角的收成有很大的影響，近年使用友善種植的農民越來越多，利用苦茶粕加有機肥料的自然生物防治法，效果不錯。

俗稱金寶螺的福壽螺是外來物種，在溪流、溝渠、池塘等水系大量繁殖，對稻作危害不小，連菱角田也淪陷，田間都處可見螺卵，農民表示，福壽螺孵化後，以菱角開花後初長成的小菱角為食，影響收成，因此每年種植菱角，都得展開福壽螺防治工作，農民拿著工具沿著田埂撿拾，不一會兒整個籃子就都是粉紅色的螺卵，看起來有些駭人。

官田區農會指出，早期農民都噴灑藥劑來防治福壽螺，但是成效有限，且近年來考量到農田的永續經營，使用友善種植的農民越來越多，開始有人嘗試利用苦茶粕加有機肥料的自然生物防治法，因福壽螺怕苦茶的氣味，防治效果不錯，還有改良土壤效果，現在大部分都利用苦茶粕防治法，使得菱角田裡的福壽螺正逐漸減少。

然而水田裡的福壽螺消失，卻轉往田埂上發展，菱角剛種下去不久，田埂上就可見顏色鮮艷福壽螺卵分布期間，乍看還以為是桑椹，為避免福壽螺危害，近來農民有空就會拿著工具「巡田水」，沒多久功夫就可清除一整籃的福壽螺卵，這些卵棄置在空地上，讓陽光曝曬後會死亡，可說整個菱角季都是福壽螺防治期，相當辛苦。

(中國時報)

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