機捷彈性減班 出國多留意

2018年07月11日 04:11 中國時報 甘嘉雯 、 陳育賢 、 賴佑維 、 陳慶居 、 莊旻靜 ／綜合報導 ／綜合報導

瑪利亞颱風襲台，桃竹苗縣市政府開放多處路段紅黃線停車，機場捷運直達車10晚間7點後停駛，普通車仍維持每15分鐘發車，將視狀況決定是否停駛。

桃園機場捷運10日因為颱風即將來襲，下午3時暫停台北車站預辦登機及行李託運服務，直達車南下末班車在傍晚7時發車，北上直達車末班車則在傍晚6時40分發車，普通車仍維持每15分鐘班距發車。桃捷公司表示，依中央氣象局資料顯示，預估機場捷運系統進入7級暴風圈時，採取減速、減班方式，若預估進入10級風暴風圈時，機捷則停班因應。

桃園市政府從10日下午4點起開放紅、黃線停車，有鑑強風恐造成市府大樓外牆磁磚掉落傷及用路人，市府也從下午5點起，封閉市府大樓後方道路，直到陸上颱風警報解除為止。

新竹市自陸上颱風警報發布起至解除止，全市道路黃線及紅線均開放車輛停放，但消防救災巷道除外。新竹縣10日下午4點起停車格全面暫停收費，市區公車快捷1、5、6、6支、7、8號路線及觀光1、2、3號，延遲至下午6點收班，快捷1號、觀光3號則於5點收班，尖石鄉竹60線31公里處秀巒大橋改建工程，10日晚間10點封閉通行便道，預計將在11日中午12點，視河川水位再宣布是否開放。尖石鄉青蛙石天空步道10、11日也全面休園，以免發生危險。

苗栗縣目前僅苗栗市及頭份市兩地，有實施停車收費機制，但沒有因為颱風來襲特別指定地點專供民眾停車的地點。苗栗市公所主祕郭政鑫表示，市區停車場在收費時段，將配合縣政府公告停班時暫停收費。

(中國時報)