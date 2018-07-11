蓋蚵殼加工廠 台糖拜會村長

2018年07月11日 04:11 中國時報 張伊珊 ／嘉縣報導 ／嘉縣報導

台糖公司規畫在嘉縣東石鄉建立國內首座「牡蠣殼加工廠」，日前已在鄉公所及農會舉辦2場說明會，但因地點並非選在預定地村落，被認為誠意不足，且當地村民憂心恐造成汙染。台糖生技事業部執行長黃民生，10日親自拜會各村長爭取支持，也表示願與村民面對面進行溝通。

黃民生表示，牡蠣殼加工廠地點在圍潭段，港墘農場0.9公頃農地，主要涉及包含圍潭村、洲仔村、港墘村及蔦松村等地。但受強颱瑪莉亞影響，有村長需協助村民做防颱措施，原本預定的拜會行程也被打亂，未能全數進行。

蔦松村長余澄溪等人聽完說明後，認為台糖雖立意良好，但日前說明會未在當地舉辦，使得不少村民對此有疑慮，建議「一定要辦說明會」，並邀請4村居民到場，一次完整對外說明較為妥當。港墘村長嚴玄明則因有事在身，向黃民生表示改日另議，不過他指出，當地「非牡蠣生產者，卻要成為接收者」，憂心工廠造成交通、空氣及環境等汙染，台糖須進一步與村民解釋清楚。

黃民生指出，台灣廢棄牡蠣殼年產量高達22萬噸，其中東石鄉約占6成，若該年牡蠣處於豐收狀態，其廢殼量可達12萬噸，但要是因天候因素欠收，至少也有6、7萬噸。為解決牡蠣殼無處去化問題，台糖公司雖無設置大型廢棄廠，但將以標案方式，購買當地曬乾的牡蠣殼，若能順利動工，預計每年可處理5萬公噸廢殼，生產碳酸鈣作為肥料、飼料及建材等。

黃民生強調，生技廠採用密閉廠房、瓦斯燒牡蠣殼，不僅一切排放均將符合環保規章，且優先聘任當地居民，提供20至30個工作機會，期以帶動地方產業，提升廢棄牡蠣殼附加價值，形成良性農業循環。

(中國時報)