外木山現水龍捲 議員忙拍攝

2018年07月11日 04:11 中國時報 張穎齊 ╱基隆報導 ╱基隆報導

瑪莉亞颱風來勢洶洶，基隆市外木山海域10日上午11時許，驚見疑似水龍捲，基隆市議員楊石城在虎仔山目擊之後，趕緊將畫面拍下，直呼「這輩子第一次在基隆看到水龍捲！還以為協和電廠又多出1支大煙囪！」

楊石城表示，他9日請人帶了90多盆花前往位在虎仔山、已廢校的太平國小擺放裝飾，因颱風將至，所以10日上午騎車到學校巡查，沒想到11時11分正要下山時，看見協和電廠竟「多了1支大煙囪」，定睛一看，才發現原來是大型水龍捲。

楊石城說明，由於這是千載難逢的機會，也是他有生以來在基隆首次看到的水龍捲，於是趕緊拿起手機錄影，大約錄了1分多鐘，水龍捲才逐漸消失在天際，所幸已將壯觀的畫面拍下。

影片PO上臉書後，引發熱議，網友也紛紛留言表示，「好酷，水龍捲耶！」、「好可怕！希望陸上與海上一切都平安」、「代表這次颱風超強，大家要小心。」、「在北部水龍捲風？從未看過」、「生平第一次看到，要拍到這個景象不容易！」

其實基隆市潮境公園2016年11月8日上午11時也曾出現過水龍捲。基隆氣象站主任湯舜然說明，颱風來襲都有機率出現水龍捲，北部以往也算常見，不過，水龍捲要觸及海面才算，沒有觸碰則為「漏斗雲」，10日上午疑似出現的水龍捲，由於拍攝畫面距離太遠，暫無法判斷是否為水龍捲、還是漏斗雲。

(中國時報)