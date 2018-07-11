防颱視察 首長不敢大意

因應瑪莉亞颱風來襲，新竹市長林智堅（左一）昨日視察舊港滯洪池及金城湖抽水站確定抽水機具運作正常。（陳育賢攝）

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中國時報
／綜合報導

瑪莉亞颱風來勢洶洶，桃園市政府10日連續召開2場應變會議，市長鄭文燦表示，蘆竹、大園、新屋和觀音等沿海地區，及桃園區是淹水高風險重點區域，復興區則較可能有土石流，需要提前預防。

桃園沿海地區電纜地下化工程則因尚未全部完成，市府請台電公司預先準備沿海地區停電搶救工作，機場也要嚴防淹水。農業局也已針對一期稻作、西瓜、水蜜桃、紅龍果、梨等採收期作物，協請區公所巡迴轄內掌握目前已收獲百分比及種植地段，以利災後迅速查報災損情況。

市府表示，桃園市新建的巴陵綜合行政中心預計於今年10月完工，將結合消防分隊、公路總局復興工務段、衛生室等單位，成為後山的救災指揮中心，可建全復興區災害控制、搶修及資源運補等行政支援。

新竹市長林智堅10日也到舊港島、金城湖抽水站視察防颱準備工作，確保相關應變機制與設備運作正常。市府表示，颱洪期間面臨高淹水風險的舊港滯洪池配置有抽水機，防範水位達3.2公尺，並在水位到達警戒線時立即運作，另金城湖抽水站運作每秒抽水可達8公噸水量，確保港南里、舊港里及南寮地區，漲潮時能迅速排洪。

環保局長江盛任同時表示，清潔隊平日即主動巡查清溝，2018年度1月至6月底已清理14萬200公尺長水溝、清出367.54公噸淤泥，做好防患預備工作。

(中國時報)

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