守護山林 成立鄒族獵人協會

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中國時報
／嘉縣報導

台灣第一個以民族為主體的獵人協會「嘉義縣鄒族獵人協會」正式成立，首屆理事長高德生強調，為守護山林和維護鄒族人的狩獵文化，協會經過多年籌畫，已擬定自治公約，未來會針對通過訓練與知識、文化養成的族人核發獵人證，不過獵人成員一旦違背自治規範，至少3年不得在嘉縣境內的獵場打獵，盼透過自律激起大家對狩獵文化的重視。

高德生表示，雖然鄒族的獵人愈來愈少，但成立獵人協會的初衷早在20年前就形成，當時是由特富野社自主發起，除固定集會，早有一套不成文的狩獵規範，之後達邦社也加入，族人施行運作其實已長達15年，是直到2014年林務局嘉義林區管理處、東華大學等學術單位的協助，才逐步推動協會成立。

高德生說，為落實鄒族狩獵自主管理，自治公約擬定過程中，還找來法學專家當顧問，花了1年時間和族人溝通，才訂定出賞罰制度，以及獵人證核發的程序、標準，「嘉義縣鄒族獵人協會」會員數已有160人，是目前鄒族人數最多的民間組織，未來希望以此身分與南島民族族群進一步交流。

嘉義林管處表示，嘉縣鄒族獵人協會作為鄒族執行狩獵管理單位，是彰顯鄒族人對狩獵文化及生態保育決心，未來會負起傳承部落狩獵文化的責任，以及教育族人與大自然共存的法則，而林管處則是站在並肩作戰角色，像是協會回報獵況時，會配合提供動物族群監測等資料，讓協會適時修正與調整可狩獵的種類與數量，避免某些動物遭過度獵殺。

(中國時報)

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