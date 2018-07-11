基市租屋補貼 每月最高3000元

2018年07月11日 04:11 中國時報 張穎齊 ╱基隆報導 ╱基隆報導

基隆市長林右昌與都發處長徐燕興10日在市務會議後記者會宣布，基隆市今年住宅補貼將於23日起至8月31日受理申請，將提供設籍於基隆的市民「租金補貼」1000戶、「自購住宅貸款利息補貼」41戶、「修繕住宅貸款利息補貼」36戶，其中提供租賃房屋的租金補貼，每戶每月最高補貼3000元。

住宅補貼採評點制

林右昌表示，申請人只要年滿20歲，家庭成員均無自有住宅，家庭年所得低於46萬元或每人每月平均所得低於1萬8582元，每人動產限額低於11萬2500元，家庭不動產限額低於525萬元；就有機會獲得租賃房屋的「租金補貼」，每戶每月最高補貼3000元，最長補貼為期1年。另外，「自購住宅貸款利息補貼」及「修繕住宅貸款利息補貼」，享有1.137％的銀行貸款優惠利率。

租金補貼達1000戶

都發處統計，基隆市2013、2014年的額度都只有400多戶，讓很多申請民眾向隅，但在市府積極向中央爭取下，自2015年起補助戶數大幅增加，通過申請的比例很高。

都發處長徐燕興補充，住宅補貼採「評點制」機制，為照顧更多社會弱勢者，去年度放寬符合弱勢條件的「中低收入戶」檢附證明文件，可累計評點加分；今年度更放寬新增「申請人或其配偶孕有胎兒」，只要檢附「診斷證明書」或「媽媽手冊」，即視為育有未成年子女，另外也新增「結婚登記日於申請日前2年內的新婚家庭」，都可累計評點加分。

(中國時報)