新莊新知八路 議員轟不雅

2018年07月11日 04:11 中國時報 陳俊雄 ／新北報導 ／新北報導

台中市「市政北七路」、中壢「芝芭里」早已淪為不雅路名的代表，無獨有偶的是，新北市新莊區竟也出了一個「新知八路」，因為諧音不雅被議員炮轟是「不用腦」、「有考慮過未來住在這裡民眾的感受嗎？」

新莊北側知識產業園區，是新北市政府2011年開始推動的「五星開發計畫」之一。2014年4月市府公告園區內新闢路名分為：福慧路、新知一路等道路，另有3條道路因長、寬不符標準而編訂為巷號。

當初沒想太多 淪為笑柄

市議員林銘仁日前經過新北知識產業園區時，看著路名的數字逐間增加，最後果然出現了「新知八路」，忍不住抨擊公務員在冷氣房裡辦公，卻不知在為新路命名時，要多多動腦想想有沒有不雅諧音？

林銘仁指出，中壢「芝芭里」早就成為不雅路名的前例，沒想到新北市居然渾然不覺，還命出了一個「新知八路」成為笑柄。

當地的福興里長葉宗鑫表示，現在念一念「這個路名確實有點不適當」。他說，當初在為新路命名時，市府相關局處就已經有口袋名單，將闢建的新路依序命名為新知一路、二路、三路、五路、六路、八路、十路，大家也沒多想就通過。

葉宗鑫表示，「新知八路」的路名確實不太好聽，將會收集里民意見，看看是否要換成正常一點的路名。

改新名動動腦 徵詢民意

新莊戶政事務所指出，當初命名時有邀集選區的民代、民眾表達意見，並以好記、符合當地需求原則來命名。其中「新知路」是取新莊北側知識產業園區的「新」和「知」；福慧路則是由福興和福基里里長提議。

戶籍在「新知八路」的居民，如果覺得路名不雅，可以在提出新路名徵詢，獲得五分之一居民同意即可作為命名選項；新路名若能在三分之二居民的回收意見中，獲得超過半數同意，就能取代「新知八路」作為新路名。

(中國時報)