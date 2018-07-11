苗農17生單車環島 壯遊台灣

國立苗栗農工「精彩騎跡」環島昨回到學校，受到校長謝世宗和師生熱烈歡迎。（陳慶居翻攝）

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中國時報
／苗栗報導

響應青年壯遊帶來創新學習內涵，國立苗栗農工首開高中職先例，在學校、家長會及校友的大力支持下，招募學校15名男學生和2名女學生，以單車環島方式走出苗栗，壯遊台灣並擔任志工。長達11天的行程10日結束，趕在颱風來襲前返抵校園，接受英雄式歡迎。

11天嚴峻挑戰 全新體驗

領隊學務主任謝文斌表示，「精彩可騎」單車環島壯遊體驗活動，自6月30日從學校出發，以11天順時針方向進行。除了17名學生之外，老師陳裕亮負責後勤維修、組長林秀卿規畫，隨隊安全維護李安富及朱聯武等人。

環島路線挑戰北宜公路九彎十八拐，爬升海拔達1190公尺，還有從台東金崙要爬升總高度1100公尺直上最高點壽卡鐵馬驛站，同行師生都通過嚴峻考驗。其中2名女同學，1人是現任學生班聯會主席，她們表現出勇敢精神不亞於男同學。

當志工助偏校 收穫滿滿

規畫行程也請花蓮光復鄉部落生態文化產業發展協會，指導學生體驗馬太鞍溼地阿美族先民獨創與自然共存的生態養魚智慧，到台東鹿野高台永安社區，學習當地玉龍泉生態復育有成實例，了解逐漸發展茶與觀光休閒產業，成為茶鄉和飛行傘及休閒旅遊的重鎮。

途經花蓮瑞穗時，拜訪開設著名客家餐廳的李春明，他是苗農62年自化驗科畢業的傑出校友，免費招待小學弟妹，並鼓勵學弟妹不要妄自菲薄。

這支環島隊伍更應台東鹿野國中之邀，師生攜手為圖書館整修貢獻滿滿心力，協助該校進行圖書館及相關教室藏書裝箱、打包及搬運等志工服務，師生也收穫滿滿。

(中國時報)

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