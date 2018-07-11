草屯鎮長三雄競逐 陷苦戰

周信利

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中國時報
／南投報導
簡景賢
林永鴻（楊樹煌攝）

競爭激烈的下屆草屯鎮長選舉，國民黨提名現任議員簡景賢、民進黨也提名現任議員林永鴻，加上回鍋以無黨籍參選的老鎮長周信利，形成3雄競逐，3人在基層各擁實力，不管誰勝出，都將是一場苦戰。

19票飲恨 簡捲土重來

國民黨此次提名6年前曾在草屯鎮長補選中，以19票飲恨的簡景賢捲土重來，曾任3屆縣議員的簡景賢，對這次選戰有絕對信心，堅信選民會還他公道。

簡景賢說，20餘年來，他每天深耕基層，並非選舉才看到人，且在3位參選人中，他經國家特考及格並有行政經驗；選戰最後勢必是黨對黨對決，以目前各項民調顯示，他都領先，但不會掉以輕心，會審慎面對，爭取最後勝利。

周 要還草屯鎮民人情

8年前競選草屯鎮長連任，因助選團隊賄選被判當選無效的前鎮長周信利，曾任國民黨草屯鎮黨部主委10餘年，此次毅然決定再回鍋參選。他說，他與草屯鎮民有約，欠草屯鎮民的人情要還，他早年未完成的計畫要完成，他有首任輝煌的政績，相信選民會認同支持他。

行政經驗不足 林謙卑

民進黨原本有縣議員廖梓佑與林永鴻參加初選登記，最後經黨中央和縣主委居間協調後，廖梓佑選擇無條件退讓，由林永鴻代表綠營參選，期待在草屯鎮繼續執政。

林永鴻曾任5屆議員，他說，有信心可以傳承前任鎮長優質鎮政，再讓鎮民引以自豪；面對另兩位對手也是強棒，他絕對不會掉以輕心，雖長年擔任民意代表，行政經驗略有不足，但他會認真參選，且謙卑再學習，以彌補不足。

(中國時報)

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