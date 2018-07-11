挺妃大將蔡旺詮 投效黃偉哲

市議員蔡旺詮（左一）初選時是挺陳亭妃大將，10日首度現身陪同黃偉哲（右二）會勘和緯路，他強調，黨沒有分裂本錢，整合才有利於市長及市議員選情。（曹婷婷攝）

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中國時報
／台南報導

民進黨下屆台南市長參選人黃偉哲遭內憂外患夾擊，內部因初選廝殺激烈、亟待團結，外部還有蘇煥智、許忠信泛綠參選人衝擊，初選時力挺立委陳亭妃的市議員蔡旺詮，10日首度現身黃偉哲會勘場合，將加入黃競選團隊擔任發言人之一，黨中央下周也將南下整合。

蔡稱黨沒有分裂本錢

台南市長初選經歷激烈廝殺，其中又以陳亭妃、黃偉哲兩人幾乎已到肉搏戰程度，即使民調最後由黃出線，但外界觀察兩人初選裂痕難以撫平、遑論整合。行政院長賴清德上月初南下台南，邀集黨籍市議員聚餐，陳亭妃及挺妃議員皆未現身，蔡旺詮昨天首度現身黃偉哲的場子，格外引人矚目。

蔡旺詮面對外界關注他加入黃陣營，輕描淡寫說，台南選情是各縣市指標，台南一旦分裂，受害的仍是台南市民，希望選出一個市長能讓過去好的政策得以延續，距大選僅剩4個多月，時間緊迫，民進黨沒有分裂本錢，唯有整合，才能讓更多議員參選人當選，他坦言，若民進黨沒選上市長，說什麼都枉然。

他強調，各界都在看台南年底的選情，大多數支持者也期待民進黨能夠團結，也不希望泛綠分裂，尤其，這次大選不只市長競爭激烈，市議員也很競爭，包括基進側翼、時代力量參選人瓜分票源，若不團結，危及的不只是市長，議員也岌岌可危，所以一定要團結，相信大家有智慧來撫平初選傷痕。

黃說不分黨派力求勝選

黃偉哲表示，民進黨最可貴的地方在於初選過後，大家就會目標一致而團結，達到民進黨全壘打、當選議員席次極大化的共同目標。他強調，市長參選人既然已經產生，這個傳統也會維持下去，不分黨派力求勝選。

(中國時報)

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