藍營擂戰鼓 授旗高市參選人

曾永權授戰旗給高市參選人，由韓國瑜代表接受。（李義攝）

友善列印
中國時報
／高雄報導

國民黨鳴戰鼓，副主席曾永權10日南下高雄市，授戰旗給黨籍參選人，他說，民進黨執政不好，政治土石流已衝向民進黨，國民黨要團結贏回2018大選，並呼籲支持者力挺第二階段公投連署。

籲力挺第二階段公投連署

曾永權表示，這陣子全台走透透，民怨四起，四處都是「民進不倒，台灣經濟不會好」聲音，例如台東觀光不會好、屏東高雄台南農業不會好，五星級觀光飯店與數百輛遊覽車都要出售，民進黨執政2年，利用國會暴力，只要通過就像坦克車壓過去，年改倉促上路，勞基法一再修改，治國無方。

曾還說，反空汙、反日本核食的公投第二段連署開始，大家要努力，否則2025台灣就要變成「肺咳家園」。

代表接受戰旗的韓國瑜表示，10個月來走遍高雄，沒有一個行業不哀嘆，高雄一定要改變，民進黨高雄20年執政，高雄變成這個模樣令人無法忍受，高雄人不欠民進黨了。

全球拚經濟 高雄要奮起

韓國瑜說，全球拚經濟只有高雄、台灣睡著了，從日韓到東南亞都在拚經濟，連北韓都拚經濟，高雄不能再浪費寶貴時間了。

會後媒體詢問韓國瑜對前國民黨主席馬英九涉背信罪遭起訴的看法，他遲疑一會兒後說：「今天也是張榮味發監執行日子」。張榮味發監執行、馬英九背信案被起訴，幕僚憂心韓國瑜是下一個，不過，藍營人士不這麼認為，斬釘截鐵地說：「下一個是花蓮縣長傅崐萁」。

藍營人士剖析，照張榮味官司纏訴10多年後，在雲林縣長選舉前定讞，對選情有一定程度衝擊；而傅是花蓮王，都能立即對選情造成影響，暫時還輪不到韓國瑜。

(中國時報)

挺妃大將蔡旺詮 投效黃偉哲 北藝中心減項招標 2年完工跳票

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。