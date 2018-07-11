藍營擂戰鼓 授旗高市參選人

2018年07月11日 04:11 中國時報 李義 ／高雄報導 ／高雄報導

國民黨鳴戰鼓，副主席曾永權10日南下高雄市，授戰旗給黨籍參選人，他說，民進黨執政不好，政治土石流已衝向民進黨，國民黨要團結贏回2018大選，並呼籲支持者力挺第二階段公投連署。

籲力挺第二階段公投連署

曾永權表示，這陣子全台走透透，民怨四起，四處都是「民進不倒，台灣經濟不會好」聲音，例如台東觀光不會好、屏東高雄台南農業不會好，五星級觀光飯店與數百輛遊覽車都要出售，民進黨執政2年，利用國會暴力，只要通過就像坦克車壓過去，年改倉促上路，勞基法一再修改，治國無方。

曾還說，反空汙、反日本核食的公投第二段連署開始，大家要努力，否則2025台灣就要變成「肺咳家園」。

代表接受戰旗的韓國瑜表示，10個月來走遍高雄，沒有一個行業不哀嘆，高雄一定要改變，民進黨高雄20年執政，高雄變成這個模樣令人無法忍受，高雄人不欠民進黨了。

全球拚經濟 高雄要奮起

韓國瑜說，全球拚經濟只有高雄、台灣睡著了，從日韓到東南亞都在拚經濟，連北韓都拚經濟，高雄不能再浪費寶貴時間了。

會後媒體詢問韓國瑜對前國民黨主席馬英九涉背信罪遭起訴的看法，他遲疑一會兒後說：「今天也是張榮味發監執行日子」。張榮味發監執行、馬英九背信案被起訴，幕僚憂心韓國瑜是下一個，不過，藍營人士不這麼認為，斬釘截鐵地說：「下一個是花蓮縣長傅崐萁」。

藍營人士剖析，照張榮味官司纏訴10多年後，在雲林縣長選舉前定讞，對選情有一定程度衝擊；而傅是花蓮王，都能立即對選情造成影響，暫時還輪不到韓國瑜。

(中國時報)