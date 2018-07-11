泛藍3＋1 拚三蘆選區全壘打

國民黨老將黃桂蘭。（譚宇哲翻攝）

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中國時報
／新北報導

新北市第3選區（三重、蘆洲）今年維持9席，本區向來為綠營大本營，民進黨今年維持提名6席，國民黨保守提名3席應戰，除了現任議員蔡明堂爭取連任，另外力保國民黨老將黃桂蘭、新人王威元，更將泛藍黨友李翁月娥納入，盼集中票源達成「泛藍勢力3+1」的全壘打。

國民黨2014年在三蘆選區提名5席，最後因大環境不佳只有2席當選。新北市黨部主委李乾龍指出，今年現任議員陳幸進因健康狀況放棄連任、前議員胡淑蓉同樣因家庭因素，最後婉拒提名。

李乾龍說，今年國民黨保守提名3席，包括現任議員蔡明堂、前議員黃桂蘭及三重忠孝里長王威元。其中，黃桂蘭在4年前僅以1200票左右差距屈居落選頭，今年捲土重來，黨部將會全力奧援，不讓遺憾再度發生。

地方人士指出，黃桂蘭從政20年來，從市民代表、縣議員、到改制後的新北市議員，長期關懷弱勢、為民眾發聲，民眾需要這種真正能地方做事的議員。

另外，國民黨三重區黨部主委、現任議員蔡明堂，長期致力新北市棒球發展，連續24年在三蘆地區舉辦棒球育樂營，並多次擔任新北市少棒隊領隊、教練，率隊奪下大小獎項，地方支持度不差。

國民黨7年級新人王威元是現任三重區忠孝里長，參選後除了緊跟黨內「母雞」國民黨新北市長參選人侯友宜爭取曝光，不時也透過臉書粉絲頁直播、照片與民眾互動，以創意搶攻年輕選票。

李乾龍強調，今年三蘆選區提名席次較上屆少2席，不過在與泛藍黨友，也是無黨聯盟的李翁月娥聯手下，可望集中票源集結成「泛藍勢力3+1」，伺機在民進黨執政不利的選情繳出佳績。

(中國時報)

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