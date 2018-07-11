狂犬疫苗恐致腫瘤 議員籲停用

2018年07月11日 04:11 中國時報 甘嘉雯 ／桃園報導 ／桃園報導

狂犬病疫苗恐引起犬貓腫瘤疑慮！桃園市議員彭俊豪及黃婉如要求農業局評估暫停使用含佐劑疫苗，而較好的無佐劑因為價格較貴，期盼市府能給予補助，根據美國獸醫協會報告，注射疫苗引發腫瘤的機率約為0.03％至0.01％，農業局長郭承泉表示，會再進行評估。

彭俊豪、黃婉如表示，坊間傳出狂犬病疫苗會誘發動物腫瘤，尤其是貓，讓許多飼主擔心，不過農業局表示，農業委員動植物防疫檢疫局曾根據美國獸醫協會AVMA報告，注射疫苗引發腫瘤機率極低，約為0.003％至0.01％，發生具體原因尚未確定，推測可能與注射含佐劑疫苗所引發炎症有關。

動保處指出，目前已核准國內疫苗商無佐劑疫苗之輸入許可，以提供民眾更多選擇，不過議員憂心，無佐劑疫苗相當昂貴，希望市府能夠予以補助，並停用含佐劑疫苗。

農業局表示，台灣目前尚為鼬獾狂犬病疫區，仍呼籲民眾攜帶家中犬貓定期施打狂犬病疫苗，獸醫師會評估施打疫苗方式以減少發生腫瘤，根據統計，桃園市2016年有5萬3394隻犬貓施打疫苗、2017年6萬244隻、2018年截至5月達3萬6088隻。

目前桃園市配合防檢局防疫政策，並強化宣導矯正飼養貓隻觀念，同時對於施打狂犬疫苗可能引發腫瘤傳言也會進行澄清與導正。

(中國時報)