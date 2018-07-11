員林籃球場動土 選舉硝煙味濃

2018年07月11日 04:11 中國時報 鐘武達 ／彰化報導 ／彰化報導

動出火藥味！彰化縣員林市公所規畫在公19籃球場興建的晴雨球場工程10日動土，員林市長張錦昆及彰化縣長魏明谷、國民黨縣長參選人王惠美與市民代表都出席，縣府補助的多寡與是否有人反對球場興建，都成來賓交鋒的話題，瀰漫著選舉硝煙味。

張錦昆表示，員林184公頃市地重畫區增加10座公園與17面籃球場，但遇有風雨賽事就受影響，各界要求興建風雨球場，公所選定既有最大6個籃球場的公19公園興建，希望提供彰南最大的戶外晴雨空間。

張錦昆說，公19籃球場晴雨球場是任內最大的建設，公所獨力負擔工程款8000萬元。這時台下有公所員工點名批評「縣府只有補助270萬元」。

魏明谷表示，縣府將結合太陽能業者以零出資方式興建學校的風雨球場，員林市公園的籃球場也考慮結合太陽能發電，節省經費，也提供更好的運動場域。縣府已爭取教育部經費2億元，自籌2.7億元，將在員林興建彰南國民運動中心。

王惠美則意有所指表示，2010年鹿港鎮長任內 興建1600平方公尺的風雨球場，除縣府補助110萬元規畫與設計，行政院體育委員會也補助2000萬元工程費，鎮公所只分攤2成。

將角逐員林市長的民進黨縣議員陳秋蓉、無黨籍市代會主席林錦泉、國民黨縣議員游振雄及市民代表都出席活動，政治味十足。

林錦泉致詞更指稱，有人反對興建風雨球場，同時一旁有人附和喊出「陳秋蓉」的名字，當場氣氛尷尬。陳秋蓉事後表示，並未反對興建晴雨球場，只是希望必須考量財政與輕重緩急。

(中國時報)