高中職免試放榜 桃連區錄取99％

2018年07月11日 04:11 中國時報 甘嘉雯 ／桃園報導 ／桃園報導

107學年度桃連區高中職免試與特招考試分發入學10日放榜，教育局表示，參加免試及特招考試分發學生共計1萬7596名，分發結果共計1萬7447人獲錄取，其中第1志願序獲得錄取者占83.22％，前3志願序獲錄取者占97.87％，總錄取率99.2％，教育局長高安邦指出，這顯示家長支持學生朝向適性及務實致用觀念，協助學生志願選填。

至於特招部分，共計155名學生參加特招志願選填並完成繳卡，內壢高中及大園國際高中3個特招班，共錄取92人，辦理特招學校有多位會考5A精熟學生錄取，其中更有多位5科精熟學生遠從竹苗區、基北區與宜蘭區跨區報名參加內壢高中或大園國際高中特招考試。

教育局表示，有14名學生成績5A的學生，選擇桃園市亮點躍升計畫就讀，也就是進入市高或壢商、壢家、龍潭、楊梅等社區型學校，除了有20萬元獎金外，多數的原因都是離家近。

教育局分析，今年錄取學生平均選填志願數為15個，未獲錄取人數有149人，經全面性檢視學生資料後發現，主要原因是學生選填志願數過少，而未獲錄取學生平均選填志願數為7個。另外少數學生因未善用職業類科同一職群各科分別連續選填志願視為同一志願序計分規則，或依傳統升學排序方式來選填志願。

錄取學生中，計有1萬708人不需進入同分比序項目就已錄取學校，而需進入超額比序至會考，表示總點數項目已有1萬5064人，占85.61％。

(中國時報)