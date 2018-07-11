高中職免試放榜 桃連區錄取99％

友善列印
中國時報
／桃園報導

107學年度桃連區高中職免試與特招考試分發入學10日放榜，教育局表示，參加免試及特招考試分發學生共計1萬7596名，分發結果共計1萬7447人獲錄取，其中第1志願序獲得錄取者占83.22％，前3志願序獲錄取者占97.87％，總錄取率99.2％，教育局長高安邦指出，這顯示家長支持學生朝向適性及務實致用觀念，協助學生志願選填。

至於特招部分，共計155名學生參加特招志願選填並完成繳卡，內壢高中及大園國際高中3個特招班，共錄取92人，辦理特招學校有多位會考5A精熟學生錄取，其中更有多位5科精熟學生遠從竹苗區、基北區與宜蘭區跨區報名參加內壢高中或大園國際高中特招考試。

教育局表示，有14名學生成績5A的學生，選擇桃園市亮點躍升計畫就讀，也就是進入市高或壢商、壢家、龍潭、楊梅等社區型學校，除了有20萬元獎金外，多數的原因都是離家近。

教育局分析，今年錄取學生平均選填志願數為15個，未獲錄取人數有149人，經全面性檢視學生資料後發現，主要原因是學生選填志願數過少，而未獲錄取學生平均選填志願數為7個。另外少數學生因未善用職業類科同一職群各科分別連續選填志願視為同一志願序計分規則，或依傳統升學排序方式來選填志願。

錄取學生中，計有1萬708人不需進入同分比序項目就已錄取學校，而需進入超額比序至會考，表示總點數項目已有1萬5064人，占85.61％。

(中國時報)

傅崐萁父公祭 政界大咖弔唁 「民選」的二水消防分隊 入厝

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。