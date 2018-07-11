「民選」的二水消防分隊 入厝

彰化縣唯一經由民調決定地點的消防局二水消防分隊辦公廳舍，10日熱鬧「入厝」。（鐘武達攝）

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中國時報
／彰化報導

「民選」的消防隊入厝！彰化縣第1個、也是唯一經由民意調查決定地點的消防局二水分隊辦公廳舍興建完工，彰化縣長魏明谷10日主持揭牌啟用典禮時，不忘回顧全民參與的遷建過程，並肯定反對者尊重多數的風度，將讓二水更進步。

原址在市區的二水消防分隊，因占用民地被判拆屋還地，消防局在2013年規畫遷到火車站前的台鐵廢棄倉庫，但計畫一度遭當地居民反對，有人認為台鐵廢棄倉庫是文化資產要保留，有人則不希望「救護車當鄰居」，紛擾多時，最後縣府只好採取民調方式化解僵局。

魏明谷表示，為了二水消防分隊遷建到鐵路局舊宿舍，是第1次用民調決定，透過民主機制由全民參與，結果大多數鄉親贊成遷建到現址，因二水民眾的民主素養相當成熟，少數異議聲音也因服從多數而消失，這也證明落實資訊公開、政策參與的方式，令人滿意。

縣府投入超過6000萬元新建二水分隊辦公廳舍，主體架構包含地上4層辦公廳舍、消防車庫及周邊景觀，總樓地板面積約2225平方公尺，魏明谷期許這棟美輪美奐的二水分隊新廳舍能成為二水的新地標。

二水消防分隊「入厝」很喜氣，除魏明谷、消防局長李永福，到場祝賀的來賓有立委陳素月、縣議員蕭淑芬、許書維、劉景滄、蕭如意、二水鄉長鄭蒼陽、鄉代會主席賴元恩等上百人。

(中國時報)

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