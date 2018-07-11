被控持槍瞄準中輟生 老師喊冤

2018年07月11日 04:11 中國時報 李其樺 ／台南報導 ／台南報導

台南市山上國中教導主任江宇倫遭控5月間持玩具槍瞄準該校中輟生，甚至在校對學生不當體罰管教。10日江宇倫受訪否認上述情事，校方也喊冤表示，外界指控有諸多誇大不實之處。教育局表示，已責成校方展開調查，若屬實，將對該校和江姓教師懲處。

江宇倫表示，今年5月25日中午他和另名徐姓老師討論學校要拍攝的反毒微電影細節，因為劇情需要，他從家中帶來以前玩生存遊戲的玩具長槍。

江宇倫說，他回辦公室拿玩具長槍時，聽到校門口有機車呼嘯聲，他擔心校園安全，拿著玩具槍走出校門查看，只見300公尺外有2名年輕人共騎機車，邊加速邊按喇叭直衝過來，距離他100公尺遠時，他見對方沒有煞車跡象，為了避免被衝撞及保護校園安全，於是他舉起手中長槍作勢驅離，2人見狀才掉頭離去。

江宇倫表示，事後學校有向警方備案，當晚接到家長電話，才知道其中一人為該校鄭姓中輟生，他強調沒有拿槍瞄準學生，至於外界指控在辦公室朝學生丟考卷和水果袋、腳踹學生肚子等情節，他喊冤「全部都不是事實！不知道該說什麼。」

江宇倫曾獲選教育部10大熱血教師。校長蔡梅芳表示，江宇倫在校執教6年，幾乎365天都在學校陪伴學生，即使周末假日也特地到校，讓學生假日可以到校使用電腦，此外，江宇倫在校推動機器人、VR等特色課程，整個人幾乎投入學校事務上，和同事都互動正常。

教育局10日派出督學到校瞭解情況，並責成校方展開調查，若外界指控屬實，將由考績會進行懲處；另也要求校方持續家訪瞭解鄭生狀況，並積極勸導鄭生復學。

(中國時報)