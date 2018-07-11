6幸運兒PK18關仍平手 增額錄取

2018年07月11日 04:11 中國時報 李義 ／高雄報導 ／高雄報導

高雄區高中職免試入學10日放榜，公立學校錄取率99.7％，私立高中職錄取率僅47％。有6名幸運兒同分比序，歷經18項PK後，仍是同燈同分，精采刺激不遜世足PK賽，最後獲得雄中、雄女增額錄取，如願躋身明星學校。

同分比序有如18銅人陣，從總積分、多元發展總積分、志願序積分、國中會考總積分、國中會考總標示、國文等第積分、數學等第積分、英語等第積分、社會等第積分、自然等第積分、國文標示積點、數學標示積點、英語標示積點、社會標示積點、自然標示積點、會考寫作測驗6級分後，再檢核身分是否為低收入戶、中低收入戶，然後是同一志願學校群中，將該校列為優先志願者。

雄中錄取門檻30分、29點，雄女30分、28點，6名幸運兒PK後，分別是雄中增額錄取3人、雄女增額錄取1人，連續PK了18項，結果都還分不出高下，是歷年來相當罕見，最後依規定增額錄取。

教育界形容「比世界盃足球賽PK大戰還精采」，只是考生自己不知情，否則心情的壓力，及逐項比序過程的情緒起伏，絕對不輸世足賽踢PK的球員。

雄中、雄女的錄取名額也因而增加，雄中一般生招生798人，因而錄取801人；雄女一般生招生798人，因而錄取799人。

高雄區今年高中職免試入學公立高中職錄取率達99.7％，私校錄取率則僅有47％。

不過，錄取率不等於報到率，私校至開學前都還能續招，少子化浪潮下，公立學校也頻頻向考生招手，盼能提高報到率。

(中國時報)