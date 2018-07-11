五峰代理鄉長 靳邦忠接任

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中國時報
／竹縣報導

前五峰鄉長秋振昌因涉貪汙罪而遭到停職，前任代理鄉長江長彬退休，新竹縣長邱鏡淳10日派任縣府簡任祕書靳邦忠接任，靳邦忠將向在地人士學習，為五峰鄉服務。

縣府表示，靳邦忠為政治大學法律系畢業，台灣大學、台北大學法學碩士，也是中正大學法學博士，曾歷任調解委員會祕書、法制科長、行政室副主任，也曾任消費者保護官、參議祕書辦公室，學經歷十分完整。

此次邱鏡淳期望借助靳邦忠的法律專業、協調能力，將縣府的補助以及向中央爭取的經費，用於建設五峰鄉的工程、觀光文化發展，如五峰溫泉館、一號吊橋、張學良故居及三毛故居整建，並完成各項計畫，用以造福鄉里，讓五峰鄉民有感於在地的改變。

靳邦忠曾任消費者保護官，秉持法律專業打擊不肖業者，針對房屋及仲介市場進行導正，成績卓著。靳邦忠在清華大學兼任教職十餘年，教學理論及實務兼備。靳邦忠指出，他在公部門負責多屬法律及消費者保護的業務，此次代理鄉長，站在第一線為民服務，將會向各單位請益。

靳邦忠說，五峰鄉是純樸的原住民鄉鎮，在人文、觀光、自然都富有特色，他到任後會盡速向議員、村長、代表請益，了解地方需求，提供最需要的服務，並關懷鄉親，他也感謝縣長與縣府提供機會，讓他能到地方歷練。

(中國時報)

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