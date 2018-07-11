前鎮小港參選爆炸 新人力求曝光

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中國時報
／高雄報導

高市前鎮、小港區市議員戰況激烈，除老將尋求連任外，首度挑戰該區「新人」輩出，花媽子弟兵、民進黨許乃文勤走基層跟隨市政團隊為民謀福祉；國民黨朱挺玗開闢專題「小魚兒物語」針砭政治；無黨「褲子大王」楊政城喊出以「PK精神、扭轉高雄」。

前鎮小港區應選8席市議員，現在有意角逐者已逾10人，堪稱一級戰區。民進黨初選時已拚得轟轟烈烈，捲土重來的陳致中民調大勝，以第1名之姿勝出，政治素人許乃文緊追在後。

許乃文曾任陳菊機要祕書10年，他透露，勤走選區里鄰鞋子都走破了，初選後沒懈怠，穩紮穩打跑行程，深入地方瞭解需求。10日就協同市府新工處會勘一心一路22巷33弄道路通行問題，讓35年來通路露出一絲曙光。

昔日最年輕市議員朱挺玗復出政壇，近日仿效「新勇哥物語」，推出「小魚兒物語」連載，首集主題「阿扁的票要投給誰」，炮火對準陳致中，分析於情、於法、於理阿扁怎麼投。第2集「高雄人有情，民進黨無義」則轟民進黨執政多年道路坑洞不平。

「PK褲子大王」老闆楊政城近來滿街選舉看板，曝光度極高。他說自己是紅毛港人，沒離開過這片土地，但有感於高雄負債全國第一、經濟蕭條、觀光產業崩解，成為又老又窮城市，因此以無黨派身分參選，要與民眾一同拚生活。

(中國時報)

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