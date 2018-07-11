16：00停班課 雙北盼給全日薪資

2018年07月11日 04:11 中國時報 林縉明 、 葉書宏 ／綜合報導 ／綜合報導

瑪莉亞颱風直撲台灣，北北基10日上午宣布，下午4時起停班停課，等同提前1、2小時下班，外界關心薪資計算問題，對此，雙北勞工局長表示，雇主可不必給付未上班時段薪資，但仍呼籲給全日薪。

因應颱風來襲，過去曾因強風豪雨導致工地鷹架倒塌、吊臂掉落等情形，為避免颱風造成傷害，台北市勞動局於颱風來襲前加強工地勞檢，項目包括確認鷹架是否固定、防塵布有無綁緊、圍籬是否固定等。

北市勞動局長賴香伶10日帶隊前往松仁路一處工地稽查，針對颱風假薪資問題，賴香伶說，一旦宣布停班停課，勞工依正常上下班時間出勤，薪資不受影響，若提前下班，雇主確實可不支付未工作時段薪資，但考量勞工出勤時數長，希望雇主全額發薪。

勞工若於停班停課期間工作，因屬於正常工作時間，沒有換休問題，雇主須照常發薪，若工作時數超過原上班時間，雇主應比照勞基法給予加班費，並提供回程運具或津貼。

新北市勞工局長許秀能指出，因颱風來襲提前1、2小時下班，並非勞工本身因素所造成，儘管目前法令，提前下班可以不用支薪，但她仍呼籲，雇主們要體諒勞工們平時的辛勞，鼓勵雇主們支付勞工當日全薪、不要扣薪。

台北市勞檢處長江明志指出，截至10日完成20處工地與7座塔吊勞檢，其中，通知改善9項次、停工2項次、移請勞動局裁處5項次，部分工地甚至出現多處不合格，將依法開罰。新北市勞工局則透過通訊軟體群組、網站等方式宣導，通知工地業者加強防颱。

(中國時報)