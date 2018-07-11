水林鄉長選情 三人拚搏勝負難斷

2018年07月11日 04:11 中國時報 張朝欣 ／雲林報導 ／雲林報導

下屆雲林縣水林鄉長選戰，民進黨徵召前水林鄉代會主席許山埜，面對無黨籍現任鄉代會主席周聯聰、素人參政李明遠，許山埜雖有政黨奧援，但周聯聰深耕地方、李明遠主打無色覺醒，3人各有不少支持者，勝負難斷。

水林鄉現任鄉長民進黨籍陳怡帆2任屆滿，民進黨全力尋求延續執政，徵召前水林鄉代會主席許山埜出戰，許山埜為現任鄉代，曾任鄉代會主席，與前鄉長陳茂順、陳茂順女兒現任鄉長陳怡帆有深厚革命情感，基層人脈雄厚。

現任水林鄉代會主席周聯聰廣結善緣，親切作風贏得鄉民好感，也獲得大多數鄉代支持，因此決定更上一層樓問鼎鄉長寶座，今年5月與鄉民站在一起，反對鄉內設置2處大型畜牧場，獲得不少反汙染選民的認同。

經營食品加工廠的李明遠，有感政黨、派系惡鬥，民眾普遍對政治感到失望，決定以「無色覺醒」為訴求，強調「草民參政，百姓當家」，希望讓民眾了解，只要有心，一般百姓也可以藉由參選改變家鄉，「耕一場友善選舉，改良水林政治土壤」。

地方人士觀察，民進黨在水林鄉深耕多年，基本盤相當穩固，但面對民心思變，無黨籍的2名參選人訴求改變，對中間選民有一定的吸引力，距投票日尚有4個多月，政黨、無黨、素人由誰勝出，決定在如何爭取選民的最大認同。

(中國時報)