新北再增10電池交換站

新北市府推動市有地建置電動機車電池交換站，今年預計再增10座。（葉德正翻攝）

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中國時報
／新北報導

電動機車越來越夯，新北市推動市有地設置電動機車電池交換站，去年完成建置10站，使用量逐月攀升，中和枋寮市場站甚至一日使用次數高達83次，新北市經發局盤點轄內70多筆公有土地，上網公告招租建置電池交換站，預計至少再增10站，提高電動機車使用意願。

電動機車最怕沒電，過去充電站過少，影響民眾購買意願，新北市推廣電動機車使用，訂立公用土地租賃標案，協助電動機車業者在公有土地建置電池交換站建置，去年11月建置完成10站，使用量逐月攀升，經發局統計，中和枋寮市場使用量最大，平均每日使用次數達54次，高峰期一天可以有83次。

蘆洲長安市場站，平均每日有38次使用量，最高可達一天52次，另外包括三重等站點，使用率也逐漸攀升；而使用率較少的是三芝中正停車場，但一天也有15次以上。

經發局綠色產業科長廖士煒指出，因機車電池交換站使用量增加，市府再度盤點市有土地，選出70筆土地提供業者標租，以板橋地區需求量最大。

廖士煒說，市府也要求業者設交換電站，要有一定比例使用再生能源，目前八里區龍形交換電站，部分電力就是使用太陽能補充交換電源。電動機車電池交換站公開標租11日開標，歡迎有興趣業者加入，詳洽經發局網站。

(中國時報)

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