國中3年沒補習 他拚進竹中

從沒補過習的新竹市光華國中學生蔡政佑，在導師黃惠斌（左）與國文老師吳月嫦指導下，此次會考衝出5A7+好成績。（陳育賢攝）

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中國時報
／竹市報導

2018學年度竹苗區高中免試入學分發作業10日放榜，竹苗區1萬2837位考生共錄取1萬2701人，總錄取率達98.94％。其中前3志願錄取率高達93.6％，考生若對分發結果有疑慮，可於11日下午5點前，向免試入學承辦學校苗栗農工申請複查。

新竹市政府教育處指出，錄取學生務必上網查詢錄取學校的規定、報到時間及注意事項，並於13日上午9時至11時，持國中畢（修）業證明書正本，及身分證或戶口名簿畢業證書向各錄取學校報到，逾期視同放棄。

教育處也提醒學生，若想參加續招或其他升學管道，可於16日下午2點前，填具竹苗區免試入學簡章所附之「放棄錄取資格聲明書」，由學生或家長親自送至錄取學校辦理放棄錄取，始得報名參加續招或其他升學管道，未獲錄取及放棄錄取資格的學生可於7月31日至「2018學年度教育部主管高級中等學校辦理免試入學續招資訊網」，查詢辦理續招的高中職或五專學校。

而此次會考考了5A7+、順利錄取新竹高中的光華國中學生蔡政佑昨天也分享自己的學習經驗，他表示，自己國中3年從未補習，都以國外的線上教學影片並利用社群軟體和國外學習者共同討論，奠基良好的英文聽說讀能力，其珍惜學習資源，在導師黃惠斌、國文老師吳月嫦的指導下，在校就奠定基礎更是成功的關鍵。

(中國時報)

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