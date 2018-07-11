朴子行旅APP錯誤百出 民怨浪費公帑

友善列印
中國時報
／嘉縣報導

為行銷嘉縣觀光，縣府與經濟部工業局共同推動「朴子市特色主題營造及複合式智慧營銷計畫」，委託相關廠商設計開發APP，但民眾下載後，發現內容錯誤百出且不易操作，質疑浪費公帑；縣府綜合規劃處長李明岳回應，目前仍處測試階段，預計8月底驗收。

李姓民眾透露，日前下載「朴子行旅」APP，不料進入主頁面後，卻僅能使用隨身說書功能，其他包含拯救樸仔腳、虎爺猜拳、祈願花仙子及風華再現等則要另外安裝，認為可合成一體的程式，竟分成多項連結，質疑是為了消耗預算；陳姓民眾更指出，景點介紹內容錯誤百出，恐引起誤導作用，認為公部門既然有心推廣，更應謹慎行事。

程式設計開發廠商，宇澄科技股份有限公司總經理張惟翔解釋，當初考量遊客現多以手機作為載具，由於個別程式依其遊戲設定所需，將以擴增實境（AR）、虛擬實境（VR）方式設計，若把多項合而為一，恐需擴充手機記憶體容量，且使用速度也會跟著變慢，再者玩家可依需求或喜好安裝，認為較能符合時勢所趨。

李明岳表示，此一計畫由經濟部工業局主導，經費則由廠商自籌6成，其餘4成為工業局負擔，無論程式設計或景點介紹等，均處測試階段尚「未成熟」，目前預計7月底，邀請地方文史工作者進行內容校對，8月底交由縣府驗收，日後縣府將與朴子市公所，共同擁有後台管理權，以利進行觀光產業推廣。

(中國時報)

未成年當車手 最小才10歲 地方掃描－海祭遇強颱 海巡擬驅…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。