朴子行旅APP錯誤百出 民怨浪費公帑

2018年07月11日 04:11 中國時報 張伊珊 ／嘉縣報導 ／嘉縣報導

為行銷嘉縣觀光，縣府與經濟部工業局共同推動「朴子市特色主題營造及複合式智慧營銷計畫」，委託相關廠商設計開發APP，但民眾下載後，發現內容錯誤百出且不易操作，質疑浪費公帑；縣府綜合規劃處長李明岳回應，目前仍處測試階段，預計8月底驗收。

李姓民眾透露，日前下載「朴子行旅」APP，不料進入主頁面後，卻僅能使用隨身說書功能，其他包含拯救樸仔腳、虎爺猜拳、祈願花仙子及風華再現等則要另外安裝，認為可合成一體的程式，竟分成多項連結，質疑是為了消耗預算；陳姓民眾更指出，景點介紹內容錯誤百出，恐引起誤導作用，認為公部門既然有心推廣，更應謹慎行事。

程式設計開發廠商，宇澄科技股份有限公司總經理張惟翔解釋，當初考量遊客現多以手機作為載具，由於個別程式依其遊戲設定所需，將以擴增實境（AR）、虛擬實境（VR）方式設計，若把多項合而為一，恐需擴充手機記憶體容量，且使用速度也會跟著變慢，再者玩家可依需求或喜好安裝，認為較能符合時勢所趨。

李明岳表示，此一計畫由經濟部工業局主導，經費則由廠商自籌6成，其餘4成為工業局負擔，無論程式設計或景點介紹等，均處測試階段尚「未成熟」，目前預計7月底，邀請地方文史工作者進行內容校對，8月底交由縣府驗收，日後縣府將與朴子市公所，共同擁有後台管理權，以利進行觀光產業推廣。

(中國時報)