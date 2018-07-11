馬只能盼法院無色覺醒

2018年07月11日 04:10 中國時報 高源流

柯建銘等民進黨人10日有沒有開香檳慶祝，我們不想知道。但台北地檢署檢察官就國民黨三中案起訴馬英九等人，至少讓他們要把馬英九抓進監牢的夢想或心願開始有點譜了。因為檢察官起訴馬英九的《證券交易法》第171條第1項第2款及第3款之罪，可處3年以上、10年以下有期徒刑，得併科新台幣1000萬元以上、2億元以下罰金，屬於專科徒刑的重罪。

未來如果法院認定馬英九有罪，即使用平常心來量刑，馬英九至少要判個3、5年徒刑。這樣的刑度不可能緩刑，馬英九只能去坐牢，更何況，檢察官還在起訴時，指責馬英九「飾詞狡辯，態度不佳，犯罪對於國家、社會造成之影響非輕，請法院從重量刑。」至於併科罰金的部分，也很有可能讓馬英九脫一層皮。

我們這麼說，不是在詛咒馬英九會去坐牢，財產可能被刮去一大塊，而是我們在檢察官的起訴書裡嗅到強烈地要讓馬英九坐牢的味道。巧的是，檢察官逸出的這一味道，和民進黨人身上飄散的那分氣味相同。

就拿檢察官在起訴書裡頭，依慣例陳述各個被告的學經歷來說，檢察官在談到馬英九擔任國民黨主席及台北市長的時候，還特地加了「百年政黨」這4個有味道的字形容。

檢察官偵查打的是犯罪，不是搞政治，即使認為馬英九涉及賤賣三中，指控的也應是馬英九當時擔任國民黨主席，這和國民黨是不是百年政黨完全沒有任何關聯。講國民黨是百年政黨，通常是民進黨人在罵國民黨，或國民黨人在批評國民黨不爭氣時使用的字眼。

台北地檢署這個檢察機關，在司法界向來就被認為是政治味道最濃的單位，無論藍綠，長期來都質疑北檢辦案具政治傾向。不過還好，北檢盡全力查馬英九，既搜索又查扣的，也只能指控馬英九讓國民黨及投資大眾損失了幾十億，沒有查到馬英九從中牟利，也沒有像陳水扁當年把錢放入自家口袋，否則馬英九未來面對的官司及刑罰將更為可怕。

說到這個，北檢起訴求刑的狀況也很失衡。檢察官認為有獲得鉅額利益的，侵占了不少錢的蔡正元等人，檢察官只請法院量處適當之刑度，反而對沒有獲利的馬英九要求從重量刑。這個非讓馬英九坐牢不可的味道，濃到不行。

在這個時刻，我們只能告訴馬英九自求多福了。因為，台灣那些要他坐牢的民進黨人，絕對會透過各種手段，實現他們這個「期盼」。特別是現在民進黨全面執政，他們的「期盼」有門又有路。

更糟的是，馬英九是個勇腳馬，身體好到還每天跑步。萬一真被判刑要坐牢的話，他可沒有陳水扁那麼好命，可以用手發抖就能保外就醫。而且我們可以保證，以民進黨人對馬英九恨之入骨的心境，他就是抖斷了手，民進黨這些掌權者也不會讓馬英九保外。

馬英九如今唯一的希望，就只有一個清淨無色的法院，看看能不能還他清白。（作者為資深媒體人）

(中國時報)