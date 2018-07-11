2018年07月11日 04:10 中國時報 羅智強

從台北地檢署把台北市前財政局長李述德「要求大巨蛋權利金提高不成功」，扭曲為「李述德降低大巨蛋權利金」之後，就已經可預見北檢必然會起訴三中案，只是看到了起訴書新聞稿的內容，還是大吃一驚。由於新聞稿的內容只有結論，省略了證據推論的部分，因此本文就先當作北檢的結論都是「正確」的，即使如此，整篇起訴文也只看到「羅織」兩字。

首先，北檢也知道，2003年《廣電法》增訂「黨政軍條款」，要求政黨在兩年內，也就是2005年12月26日前退出媒體經營，而國民黨與余建新在時限前兩天才簽訂合約，被北檢指責為「執意倉促」。這真的是欲加之罪了，照北檢的說法，難道要不遵守《廣電法》退出媒體的規定，才叫作「不倉促」？

其次，既然潛在買家都知道國民黨有時間壓力，必然會獅子大開口，這才是「交易常規」。余建新以「破局」為籌碼，要求國民黨為遵守「退出媒體」承諾而讓步，這是余建新的談判策略。

北檢最荒謬的是，誤把政黨當公司。公司的目標是營利，政黨卻是要贏得選舉、實現政見。北檢指責馬英九「為了個人與政黨形象」不希望交易破局，這有什麼不對？難道政黨主席要不計形象賺錢，這才叫「沒有背信」？

更何況，在整個起訴書的新聞稿中，完全沒看到其他買家的出價更高，這表示中投的決策已經是時限壓力下的最好選擇。不要忘了，當時國民黨的交易對象，都要受到扁政府的政治壓力，你得不怕扁政府清算找碴才敢買，又同時還要審驗「有無中資」，換句話說，在大陸有投資的企業就已經被排除了交易可能，國民黨的選擇非常有限。至於北檢說中廣公司的交易案排除黨內同志，這更證明了馬英九的人格操守。當時民意的期待是「黨政軍退出媒體」，如果國民黨把黨營媒體賣給黨員，不會讓人民覺得是「左手賣給右手」嗎？

北檢自知論罪依據站不住腳，使出殺手鐧，就是說三中「性質屬未來依法應歸還予國家之準國家資產」，國民黨脫產將「提高國家請求返還的困難度」。

我想北檢檢察官可能是《回到未來》的電影看多了，以為馬英九也有穿越能力，可以預知民進黨2016年會訂定《不當黨產條例》。北檢去把「罪刑法定」4個字罰寫100遍吧！拿2016年的《不當黨產條例》，去追溯2005年的交易行為？堂堂檢察官，「拿清朝劍斬明朝官」的事竟也做得出來。

回顧整個三中案交易過程，中投沒有損失，國民黨沒有損失，唯一損失的，就是因為國民黨兌現「退出媒體」承諾，獲得人民信任，害得謝長廷和民進黨在2008年敗選。

馬英九不賣三中，說他黨政軍不退出媒體；馬英九賣三中，說他背信脫產。

北檢啊，北檢！這不是羅織，什麼是羅織？

（作者為前總統府副祕書長）

(中國時報)