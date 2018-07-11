2018年07月11日 04:10 中國時報 黎家維

在瑪莉亞強颱即將侵襲台灣之際，蔡政府不思災防應變準備，卻反而放出內閣改組的消息。最尷尬的是內政部長葉俊榮，被列入出局的名單中，10日晚間卻還必須坐鎮中央災害應變中心，指揮全台防颱救災工作。賴內閣此時急忙人事調動，因應選舉與配合教育部長任命只是藉口，真正原因恐怕是年底選情告急，而必須為敗選預先準備「敗選內閣」。

蔡英文、陳菊和賴清德3人合體後，蔡總統與民進黨新潮流系等於綁在命運相連的同一條船上，新系聲望與權勢如日中天，其他派系雖然眼紅沒有分配到重要職位，但卻也等待蔡總統與新系出紕漏，伺機逼宮反撲。

今年底的九合一選戰，蔡政府受執政績效不佳拖累，加上年金改革7月上路怒觸軍公教警人員，選情危機浮現。從近期媒體民調觀察，在六都部分，台北市與台中市都出現變盤訊號，高雄市更是因韓國瑜的投入，逆轉變天的可能性與日俱增。六都之外的宜蘭縣、彰化縣、嘉義市、澎湖縣等，民進黨也紛紛傳出選情危急。年底選情若持續低迷，蔡總統與新系勢將面臨黨內的檢討與挑戰。為年底敗選預做準備，化解選後的逼宮壓力，蔡總統與新系不得已必須釋出部分官位，藉以拉攏其他派系。

目前傳出異動的內閣，除了待補實的教育部長外，還包括內政部長、法務部長、財政部長。其中外傳預定接任內政部長的徐國勇與教長呼聲突然竄起的管碧玲，兩者的出線都不是基於專業，而是基於派系考量，這兩人都是謝系人馬。尤其教育部懸缺多時，有志之士均不願淌「拔管案」的混水而拒絕教長一職。加上蔡總統力拱蘇貞昌參選新北市，也是為了讓蘇系能夠參與並共享部分執政資源，目的當然是拉攏他們一起共同承擔選後敗戰責任。

法務部長這次可能異動，則是因為邱太三對於阿扁保外就醫參與政治活動與特赦立場問題有所堅持，而開罪扁系人馬。為了安撫緩和扁系人馬的反彈，避免「勇哥」繼續對時政發表高論，攪亂選情，所以犧牲對法條較為堅持耿直的邱太三。

至於最近應該承擔北農「高級實習生」風波與水果產銷失調責任的農委會，即使農民抗議，甚至連總統府祕書長陳菊都看不下去，賴清德院長也要求檢討，但農委會主委卻沒有在此次傳出的改組名單中。此外，面對邦交國頻頻斷交、參與國際組織受挫，外交部長也似乎不用負責任。

從媒體披露的改組名單看來，閣員該換的不換，異動的也不見專業，完全只有派系分贓與共同承擔敗選責任的思維。若說改組是因應年底選舉，倒不如說是為了因應選後民進黨內的政治鬥爭角力。

但就算蔡總統能挺過年底選後的內鬥壓力，卻回應不了民眾當前的期待。敗戰處理投手不太可能扭轉頹勢，終究只能面對敗戰的結果！

（作者為國家政策研究基金會高級助理研究員）

(中國時報)