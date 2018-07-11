2018年07月11日 01:18 中國時報 王玉佩

懸缺月餘的教育部長，近日傳出民進黨立委管碧玲可能接任，讓人聽了嚇一大跳，即連偏綠的政治大學教授陳芳明都認為，「如果這個消息變成事實，正好凸顯蔡政府嚴重缺乏人才。」

管碧玲要接任教育部長之所以讓人「驚奇」，主要是因為管碧玲的「政治性」太強，她從高雄市政府新聞處長、文化局長或擔任立委，一直予人充滿「政治性」的印象，也因而聽聞管立委要擔任教育部長，多數人的反應都是負面大於正面。

其次，管碧玲雖然曾在大學任教，但她的專長領域顯與教育無關，擔任立法委員儘管也都參加教育文化委員會，但對教育法案的立法或對教育問題的關心似無太多佳評。

事實上，管碧玲在立法院或公開場合的發言，引人注目或議論的都有濃厚的「政治味」。

2012年第49屆金馬獎舉辦，台灣出產的電影只拿下兩項正式獎項。管碧玲竟然可以這般「牽拖」政治，她說如果當初成立金馬獎的目的是要鼓勵國內影業，「現在的金馬獎完全做不到」，只會讓台灣的電影業失去自我、喪失獨特性，「淪陷在中國的漩渦中」；她並表示「如果要鼓勵台灣影業的話，應該砍掉重練，停辦金馬獎，成立新的影展」。此番驚人之言隨後遭到包含導演侯孝賢、柯一正、製片李烈、文化部長龍應台等藝文電影圈人士痛批，要她「不要因為政治目的，撕裂分解華人電影圈的盛事。」

而除了發言令人「驚奇」，管碧玲在立院也是「慓悍之女」。2008年10月在立法院教育文化委員會審查預算時，管碧玲拿紙板干擾議事進行，遭國民黨立委洪秀柱奪走紙板，洪將紙板順手往後一丟，正巧砸中管的助理眼睛，管碧玲立即衝上前打了洪秀柱一個耳光，立法院紀律委員會為此決議對管碧玲處以停權3個月處分。

2010年為開放陸生來台的法案，管碧玲又與當時教育文化委員會主席、國民黨立委趙麗雲大打出手，不但與對方人馬扭打成一團，更一手伸手要抓趙，還高聲大叫「趙麗雲不要出賣台灣高教」激情演出叫人咋舌！

管碧玲這樣的言行表現，自非是適格的教育部長人選，而蔡政府高層居然想到要她接掌教育部，難道真是因為民進黨沒人了？

其實，民進黨高層屬意管碧玲接任教育部長，絕非是因為她長期在立院教育文化委員會「蹲點」，而是她敢說、敢打的「政治性」，這從她在臉書回擊陳芳明，自詡「推動6項重大教育政績」，並稱「用高度的政治能力，完成了重大的教育理想」，還誇言「高層鎖定我是最適合的人選」，在在可見蔡政府「用管」的思考邏輯。

如果管碧玲都可出任教育部長，可以預料的，這個政府的教育政策將會鬧出更大、更多的笑話！（作者為正修科技大學教授）

(中國時報)