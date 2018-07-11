蔡英文小四人幫 鋼索上的夢遊

2018年07月11日 04:10 中國時報 主筆室

蔡英文總統定義中國大陸是「反民主力量」，呼籲其他國家，「應與台灣聯合抵抗中國的擴張主義，並維護共同的自由主義價值。」這樣的用語，把兩岸關係由「冷和」推回「冷戰」。

一方面因選舉接近，民進黨又回到操作兩岸對立的選舉慣性；另一方面，蔡英文上任時對兩岸政策的調整，未得到陸方正面回應，漸感不耐。不接受九二共識、不接受兩岸一家親，蔡英文認為只剩下升高對抗一條路。

而這樣的態度銳化趨勢，又與蔡英文近日幾波人事任命案若合符節，包括海基會副董事長姚人多、外交部政務次長徐斯儉、陸委會政務副主委陳明祺，再加上去年9月出任國安會諮詢委員的陶儀芬等，可謂蔡政府外交策略的「小四人幫」。

以小四人幫過去所學所言，不難看出蔡英文「民主同盟」的論調泉水何來。就是要在兩岸硬實力相差懸殊下，尋找對民進黨最有利的對抗角度，也就是在國際社會推動「民主價值同盟」，來抗拒中國大陸的統一壓力。

以民主同盟，對抗不民主的中國大陸，這是美蘇對抗，大家選邊站的冷戰時代思維。但蔡英文可能忘了，如果冷戰有真的給我們什麼教訓，那就是國家之間沒有永遠的朋友，也沒有永遠的敵人，只有永遠的利益。

就以蔡英文最近拋出的「民主價值同盟」論調言，別忘了不久前，我國友邦史瓦帝尼國王恩史瓦帝三世來台訪問，蔡英文隆重感謝「史瓦帝尼為我們發聲從不缺席」；但蔡英文口中這個堅實的盟邦卻不是民主國家，國王擁有絕對君權。為什麼在迎接史瓦帝尼國王的時候，蔡總統的「民主價值」變得不重要了？

答案當然是因為史瓦帝尼作為友邦，符合台灣的利益，類似的例子還有甘比亞、種族隔離時的南非……這不是中華民國邦交上的個案。台灣如此，他國亦然，即便是民主國家，在選擇與誰同盟時，「國家利益」也無一例外地排在「民主價值」之前。

如果其他被蔡英文指為「民主同盟」的國家連正式承認台灣都不願意，那麼期待他國與台灣組成「民主價值同盟」，對抗中國大陸，不是天真得不切實際嗎？國際現實的運作邏輯，蔡英文不會不知道，那麼蔡英文拋出「民主價值同盟」，有兩個可能的動機。其一，這只是蔡政府做給支持者看，民進黨有能力「對抗中國」的一種表演。但事實上在兩岸逐步走向對抗之後，相較於中國大陸可選擇不同的手段與方案，蔡英文的籌碼愈來愈少，窘態畢露。

M503航線爭議，蔡政府拒絕春節包機，懲罰不了陸方，卻懲罰了台商；航空公司改名風波，蔡政府呼籲民眾拒搭，更是一種「阿Q式」的精神勝利法。蔡政府面對這些兩岸的衝突，雷聲大雨點小，乃至於根本沒有雨點，已成為民進黨的對抗公式，雷聲只是用來滿足支持者的情緒，或者掩飾無能為力的障眼法。

「民主價值同盟」的發言也是如此，雖然現實上得不到任何國家的呼應，但有幾位國外人士聲援，再轉載到國內媒體，這個作用就已經完成。

第二個可能，就是在中美貿易戰逐漸升級的此刻，蔡政府想要成為美國馬前卒，把兩岸的小對抗升級成中美的大對抗，因此所謂的「民主價值同盟」，其實是「川普貿易同盟」，只不過「民主價值」的形象更有利於宣傳。

以美國為後盾，一直是台獨夢的關鍵成分，但是美國對台從來只是「口惠」，實際上提供台灣的利益向來少之又少。今天川普要對抗大陸，蔡英文喜滋滋地當馬前卒，明天川普擁抱習近平，民進黨又該怎麼辦？

雞蛋，不該只放在同一個籃子裡，但台獨的困境，已不是只有美國一個籃子，而是只剩下美國一顆雞蛋，把所有的美夢、幻想、期待，建立在「美國會作台灣後盾」這個假設上。

不到黃河心不死，這就是獨派的寫照，在美國撤手之前，很難說服獨派「台獨不可行」，但美國撤手之後，台灣還來得及救嗎？

「民主價值同盟」是一場不可能實現的夢，蔡英文把大陸當成首敵，還鼓吹其他國家共同對抗大陸，更是把台灣變成一個走在鋼索上的夢遊者，台灣冒得起這樣的風險嗎？請蔡英文顧念台灣，在兩岸政策上維持最大程度的穩定，蔡英文該知道，民進黨真正要同盟的是台灣人民。

(中國時報)