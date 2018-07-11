三中傳奇首部曲

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中國時報
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不知是巧合或者刻意，大家都沒想到在強烈颱風來襲當天，北檢偵結三中案起訴馬英九，並以「飾詞狡辯、態度不佳、惑於權位」等等極其嚴厲的批判字眼，建請法院從重量刑。狂風暴雨、態勢逼人，好一個「司法追殺＋政治強颱」，正加速襲向馬英九！

這不是馬英九第一次被起訴，之前也已因洩密案被高院判刑4個月而破了紀錄，但無疑的是，這回的「三中傳奇」來勢更加凶險。整個三中連環案的案情愈加複雜、流言愈加詭譎，再加上此番檢方辦案態度的強硬、起訴引據的嚴厲，都讓外界嘖嘖稱奇，馬英九能否全身而退就更難說了。

從陳水扁保外就醫、民進黨重返執政後，如何讓馬英九也被抓起來、關進去「平衡」一下，便成為深綠支持者念玆在玆的「期待」，而三中案顯然是深綠陣營最大的「寄望」。

三中案從馬英九在台北市長到總統期間，透過綠營政客的指控以及部分親綠媒體的炒作影射，始終被綠營基層支持者認為疑點重重；等到民進黨重返執政、馬英九卸任總統以後，司法追擊的各種動作果然加溫加速起來，而三中案更被民進黨視為是其中的「重中之重」。

早在今年初，坊間便有八卦雜誌報導，三中案將在春節前後偵結起訴馬，報導中的某些案情與真假難辨的若干「證據」，明顯可看出是有心人放話要引導社會視聽，因此被馬辦抗議違反偵查不公開。之後北檢傳訊馬，展開馬拉松式的疲勞訊問，乃至與馬辦針鋒相對，毫不掩飾其特定好惡的種種反應，都讓外界難以擺脫北檢是否服務政治的聯想。

但如今已是民主多元、資訊通達的社會，馬英九當然沒有享受同情的特權，必須接受透明公正的法治檢驗；相對地，任何政治力量或司法邪道，也很難一手遮天、陷害忠良。究竟馬英九是真的有罪，還是無辜遭到司法迫害，社會大眾正張大眼睛看，打開腦子思考！

(中國時報)

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