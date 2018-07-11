台灣文青面對大陸知青

2018年07月11日 01:18 中國時報 黃清龍

「知青治國」，是觀察當前大陸社會的重要指標。所謂知青，乃指文革初期1968年12月底，奉毛澤東之命下放農村的中學生，他們年齡約在15至25歲，即1946至1956年間出生的這一代人。

知青下鄉到今年剛好滿50年，這場運動影響了千萬年輕人的命運，說它是災難性政策並不為過。但文革結束後，許多在農村摸爬滾打的知青，歷經磨難後逐漸成為社會精英，並在最近幾年走上中國政治舞台。其中習近平無疑是最耀眼的一位，他15歲到陝西延川縣梁家河大隊務農7年。

據統計，目前中共政治局委員9成下鄉務過農，省級正職官員一半以上有著知青經歷，其他領域如學術界、工程界、企業界、媒體界、司法界，也都是由知青世代在領軍。可以說所謂「知青治國」，在當今中國乃是最真實的存在。

那麼「知青治國」有何特點？相較於毛時代的「革命家治國」、鄧時代的「改革家治國」，以及江時代的「工程師治國」，習時代的「知青治國」對中國將造成什麼影響？

首先，這一代人在他們的成長歲月，正逢共產主義熱火朝天之際，不管當年下鄉是出於自願還是被迫，他們都是那個艱苦環境下千錘百煉所結出的果。在歷史的嚴酷考驗下，許多知青的青春被耽擱，人生或許就此沉淪，但少數在逆境中堅持下來的知青，無論在心智上，還是在人生閱歷上，乃至於在政治能力以及對於中國社會現實的掌握上，都可能更加深刻。

可以這樣說，這個毀掉一千多萬年輕人青春的下鄉運動，卻可能在無形之中讓少數知青練就出渾身本領──富有理想主義，能吃苦耐勞，能迎難而上，諳熟中國底層社會……。沒錯，在台灣也有位大家熟悉的知青典型，那就是已故總統蔣經國先生。他年輕時被下放到西伯利亞當礦工，後來成為台灣人評價最高、最懷念的領導人，經國先生就具有這樣的特質。

但是，下鄉知青也面臨某些不足。由於正常求學過程中斷了，他們的知識結構普遍存在問題。再者，他們一方面成長於那個火熱的年代，接受毛式革命教條的洗禮，但同時那個時代的路線後來幾乎都被否定，導致他們出現極度不協調的思想狀態。狼性凸顯、不擇手段，還有偏執的世界觀……，這些同樣都是「知青治國」當下大陸社會的特質。

1979年初鄧小平應美國總統卡特之邀訪問美國，訪美第二天卡特總統為他舉行國宴，同席的美國影星莎莉‧麥克琳為了討好，告訴鄧，幾年前她訪問中國農村時，曾問一位正在五七幹校勞動的大學教授：「下鄉是什麼感覺？」這位教授答道，他很高興與貧下中農在一起，從他們身上可學到很多。本來談笑風生的小鄧一聽馬上正色說：「這位教授在撒謊。」在「文革」中，無數知識分子下放農村，這實際上是對人才資源的極大浪費。

吊詭的是，正是鄧小平的改革開放，方才扭轉了一代知青的命運，但如今接棒的當年知青，卻急著改變前人的政治遺產。無論如何，中國大陸已經進入「知青治國」時期。「知青治國」下的中國將往何處去，還有待觀察，卻是當下「文青治國」的台灣，不能不嚴肅面對的課題。

(中國時報)