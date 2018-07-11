莫名所以的釋憲說明會

2018年07月11日 04:10 中國時報 吳景欽

去年監察院針對《政黨及其附隨組織不當取得財產處理條例》提出釋憲案，司法院大法官於7月10日召開說明會，以釐清監察院對此釋憲案是否具有當事人適格性。只是此次會議雖有邀請學者、專家、聲請機關等出席，卻因非屬法定的程序，因此令人懷疑開此說明會的目的，是真在聽取意見，抑或另有他圖？

聲請釋憲的場合依據《司法院大法官審理案件法》第10條第1項，於接受案件後，應先推定大法官3人為形式審查，除不合本法規定不予解釋者，應敘明理由報會決定外，其應予解釋之案件，就應提會討論。至於形式審查階段，到底要審查哪些要件、是否全採行書面審理，抑或得開啟言詞辯論等等，法條皆付之闕如，凸顯出釋憲規範的缺漏，等同賦予大法官極大的裁量空間，也就難免讓大法官有恣意與專斷的機會。

監察院對《不當黨產條例》提起釋憲案可能產生的爭議，是其是否具有提起此條例違憲的適格性。因根據《司法院大法官審理案件法》第5條第1項第1款：「中央或地方機關於其行使職權，適用憲法發生疑義，或因行使職權與其他機關之職權，發生適用憲法之爭議，或適用法律與命令發生有牴觸憲法之疑義者，才可提起釋憲。」監察院雖為中央機關，但《不當黨產條例》是否屬於其職權行使的範圍，就成為適格與否的重要關鍵。

若從《不當黨產條例》的法條內容來看，行使職權的機關自然為不當黨產處理委員會及其上級的行政院，似與職司彈劾與糾舉公務員的監察院毫無關係，也成為大法官質疑之處。惟須注意的是，監察院乃是在接受人民陳情後，即立案調查行政機關是否會因適用此等條例，致濫權侵害人權與憲法。若果如此，就算監察院非屬執行《不當黨產條例》之機關，也可認為因職權行使而與他機關的職權產生衝突，致具有聲請釋憲的適格性。更何況，在不可能期待黨產會或行政院提起釋憲下，由同等地位的監察院來提起，更具有權力相互制衡的重要性。

更須思考的是，在人民聲請釋憲，受限必須用盡一切訴訟手段才能提起的框架下，若能由聲請障礙較少的中央或地方機關主動提起，實更能迅速解決爭議，故於形式審查時，就不宜採取嚴格的限縮解釋。也因此，於此階段召開說明會顯屬多餘，反讓人覺得是找專家來為大法官背書。

從這莫名所以的會議召開，也顯示應趕緊檢討與修正目前釋憲規範的簡陋性，甚至於未來，無論形式或實質審理過程，都應以言詞辯論為原則，既可使程序公開、透明，亦能保障當事人的訴訟權，更可防止釋憲流於密室決定。（作者為真理大學法律系所副教授）

(中國時報)