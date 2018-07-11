陳明通訪美的背後

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中國時報

陸委會主委陳明通訂於16～23日訪美，表面上是拜訪華府和紐約智庫並發表演說，重點當然是拜會美國政府官員，但真正的目的可能是在兩岸關係持續緊張之際，爭取美國進一步對台協助。

陸委會表示，基於台美之間的默契，陳明通此行行程將不公開。據報導，陳明通此行可能訪問華府的傳統基金會、戰略及國際研究中心、布魯金斯研究院、代理亞太助卿董雲裳與國防部助理部長薛瑞福，如有機會也可能與白宮國安會亞太資深主任博明會晤。在紐約，陳可能拜會美國外交政策全國委員會或外交關係協會。

據了解，大陸最近透過學術代表團訪台拜會陳明通的機會，向台灣施壓。在對談中，北京外交系統下的中國國際問題研究院戚振宏院長明白表達陸方未來可能的對台政策與作法。從雙方「坦率的交談」（有對話而無交集）來看，陸方姿態頗高，我方基本上似無妥善對應的政策。

因此，陳明通赴美可能是有求於美國，希望了解美方未來如何協助我方。簡言之，即使明知美國總統川普要打「台灣牌」，我方也希望了解美國對兩岸政策的下一步是什麼，以預為因應。

民進黨知情人士強調，陳明通此行不是去搧風點火，而是向美國表明蔡政府不挑釁大陸的政策。問題是，儘管他此行不是挑釁大陸，但應只局限於他在智庫發表的演說與參加智庫研討會的談話，而無法涵蓋他與美國政府官員的對話。更何況，陸委會愈是強調行程不公開，大陸就愈會千方百計取得他與美國政府官員談話的內容。

從各方消息判斷，陳明通此行應會爭取美國對台更多的協助，例如：美方能持續反對中國大陸要求國際航空公司矮化台灣名稱的作法；對於大陸持續機艦繞台，美國是否能有更具體挺台的行動；尤其在《台灣旅行法》通過後，我方應很期待美國可派遣更高階的官員訪台。由於美國《2018財政年度國防授權法》有不少友台的內容，像是建議美台軍艦互訪、美國派遣軍艦訪問台灣港口等，陳明通也可能會和美方溝通未來的可行性。

日前2艘美軍軍艦經過台灣海峽時，大陸國台辦主任劉結一曾說，「千萬不要有人幫助美國打台灣牌，傷害台灣同胞的根本利益。」陳明通訪美當然對促進台美關係有幫助，但如何真正做到不挑釁大陸，不增加美國打「台灣牌」的籌碼，而能爭取到對台實質的協助，值得國安高層深思慎行。

（作者為中國文化大學政治學系講座教授）

(中國時報)

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