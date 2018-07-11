2018年07月11日 04:10 中國時報 賴祥蔚

最近收到幾個類似訊息，批評民進黨政府干預新聞自由，因為有特定新聞被下架了。

新聞被下架，就是新聞被消除了，這在紙本時代很難想像，畢竟印刷出來、發送到讀者家裡了，怎麼消除？但是網路時代很方便，輕輕一個動作就完成了。

問題是，新聞被下架就是民進黨政府干預新聞自由嗎？這種推論太直接。其中一則新聞，主題是記者問勘災會不會太慢，蔡英文總統回答：「不會太慢吧？」本來的連結點進去只剩下「404」網頁。朋友質疑政府干預新聞，因為這則新聞對蔡總統形象不利，這就是被下架的理由。

這種說法乍看有道理，但是漏洞不小，尤其該新聞媒體一向秉持第四權的天職，對政府的監督以及批判不遺餘力，怎麼會在特定新聞上接受政府施壓下架？

另一則新聞，主題是救國團當年4人房半年6000元，現在1晚7500元。連結也找不到了，一樣只剩「404」。相較於前一則新聞可能不利於蔡總統形象，這則新聞對政府形象的傷害就小多了，蔡總統或是民進黨政府有必要特地施壓下架這則新聞嗎？現在的新聞媒體這麼好施壓嗎？

私下詢問該媒體的新聞工作者，有人認為新聞被下架的情況不常見，除非是有明顯的錯誤，不然就是遭到施壓下架了。寫電子郵件請教該媒體的高層主管，回說人不在台灣，詳情要返台再了解，屆時再回覆。

到底誰讓新聞下架？至今仍然沒有答案。如果是政府施壓，這在民主國家不可想像，尤其是以民主進步為名稱的執政黨。

會是因為新聞錯誤下架嗎？從新聞內容看起來不像，何況就算是新聞錯誤，也不應該下架，因為新聞是正在發生的歷史，記錄下了每一個當下的見聞。新聞的內容當然不一定都正確，如果發生錯誤，也應該是提供更正的新聞，不應該讓本來的新聞下架，而是應該補充更正的報導，這樣大家才能看到過去犯的錯以及真實的軌跡。

網路時代連錯字也不讓更改，顯然不合理，但藉此掩蓋本來新聞的重大錯誤就不可取了。有的新聞媒體用隨時更新的方式改寫舊的新聞內容，這無可厚非，但應該保留修改歷程，以昭公信。

究竟誰讓新聞下架？欠缺證據時不宜有過多推論，以免造成冤屈。但是當此網路時代，凡走過必留下痕跡，下架新聞只會引來更多質疑。（作者為台灣藝術大學廣播電視學系教授、中華傳播管理學會理事長）

(中國時報)