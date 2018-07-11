樺璽掰了 故宮南院BOT案解約

2018年07月11日 04:10 中國時報 呂妍庭 、 李怡芸 、 趙靜瑜 ／綜合報導 ／綜合報導

參觀人數最低曾創下整個月不到5萬人入館參觀，平均1天只有千餘人看展。（呂妍庭攝）

南院風雨18年

一再傳出爭議的故宮南院，開幕未滿3年，又傳出BOT案解約，國立故宮博物院與負責南院營運的樺璽公司，10日共同宣告雙方簽訂協議，於即日起終止契約，後續營運將暫由故宮接管，故宮表示將再尋求新的合作廠商。

定位不清 誰來都沒用

據了解，故宮南院今年1月和6月入館參觀人次均少於5萬人次，4月更只有3萬8000多人次，換算平均每天參觀人次僅千餘人，還曾有1天參訪數不到300人次慘澹紀錄。

定位不清及刻意「去中國化」，被認為是南院人潮不來的主因。立委陳學聖表示，當初用政治意識形態切割南院與本院，就是歷史性錯誤，「當你砍了十二獸首，想用極少的經費增加高師的收藏，走亞洲博物館之路，根本行不通。南院注定死路一條，誰來經營都沒用。」

前國策顧問、藝術家黃光男則表示，「南院缺門道，也缺熱鬧，要說到和地方的配套，如與阿里山賞櫻、北迴歸線之旅結合來拉抬觀光，其實也都沒有好的合作機制。說穿了，其實就是沒有人來，沒有利益，自然沒有產業。」

開幕以來 爭議沒停過

故宮與樺璽公司於2015年8月17日簽訂BOT契約，合約長達50年，外加優先續約20年，預計分三期，投資49億元興建營運文化服務及附屬旅宿設施。樺璽公司已於2015年11月11日如期完工第一期進度，但預計應於今年8月16日前完工的第二期工程，隨著樺璽六度變更投資計畫書未能通過，故而解約。

事實上，南院自2016年底營運以來屢傳爭議，除倉促開館被揶揄是「工地秀」，開館日讓人印象最深刻的不是豐富館藏，而是一碗叫價500元的牛肉麵，此外開館初期漏水事件，讓國家級的南院更顯得漏氣，加上南院不像本院有翠玉白菜、肉形石等鎮館之寶可招來人氣，入館人數每況愈下不讓人意外。

儘管故宮已啟動新故宮運動，計畫投入近50億元預算，在南院興建「國寶文物修復展示館」，擴充相關軟硬體設備等，但國寶畢竟還在先期規畫階段，在缺乏誘因下，每月入館參觀人數總是比去年同月平均短少1至3萬人次，其中1月最慘，比去年少8萬5000人次。

(中國時報)